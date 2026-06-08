YB-LAB.は5月29日、プラスサイズ女性当事者のリアルな悩みに寄り添い開発した新作ブラジャー「おまたせブラ」の予約販売を開始した。

同商品は、従来のプラスサイズ向けブラジャー市場にある「サイズがない」「デザインが限られる」「着け心地を我慢するしかない」といった課題に向き合い、約1年をかけて共同開発した。

開発にあたっては、プラスサイズモデル事務所BloomCreativeの協力のもと、当事者7名が参加して日常生活の不満を細かくヒアリングした。キャリアを持つランジェリーデザイナーら専門家とタッグを組み、ワイヤーの位置や角度、カップ構造などを細部まで調整したプラスサイズ専用設計を採用。これにより、ワイヤーによる締め付けや痛みを抑えながら、自然できれいなバストラインをキープし、一日中快適に過ごせる仕様を実現した。汗によるムレや長時間の着用ストレスにも配慮している。

長時間つけても苦しくなりにくい工夫を施した

サイズ選びの難しさに対しても工夫が施しており、全面パワーネット設計による通気性とフィット感を確保した。1サイズ設計に加え、1カップで2カップに対応できる仕様にすることでサイズを選びやすくし、別売りの延長ホックで体調やコンディションに合わせた調整もできる。デザインは甘すぎずシンプルで洗練された印象を目指し、洋服に響きにくく上品に仕上げている。

別売りの延長ホックで調整可能

カラーは日常使いしやすいブラックとモーブグレーの2色を用意した。サイズはDE80-90、FG80-90、HIJ80-90。価格は7,980円。現在、公式オンラインストアの専用ページにて予約を受け付けている。