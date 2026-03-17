ワコールは、リカバリーウェア「&RECOVERY(アンドリカバリー)」の新商品を2026年3月12日に発表した。本商品は、2026年3月12日より「ワコール」ブランド、「ワコール 睡眠科学」、「CW-X(シーダブリュー・エックス)」から、全国の取扱店舗およびワコールウェブストアをはじめとするECサイトで順次展開される。

特殊繊維で血行を促進し「疲労回復」をサポート

「&RECOVERY」は、からだの研究を続けてきたワコールが独自の知見を活かして設計したリカバリーウェアだ。金属を含む微細粒子を練り込んだ特殊繊維「A.A.TH Medical(アースメディカル)」を使用しており、人体などから発せられる遠赤外線のエネルギーを吸収してからだに輻射することで、血行を促進する仕組みだという。

一般医療機器(クラスI)「家庭用遠赤外線血行促進用衣」の基準を満たしており、血行促進、疲労回復、筋肉のこりの緩和といった効果が期待できる。忙しくてボディケアの時間をとりにくい人でも、日常生活の中で着るだけで手軽にケアを実践できるのが特徴だ。

今回は、利用者のライフスタイルに寄り添うため、機能やデザインが異なる複数のアイテムが展開されている。

「ワコール」ブランド

日常的に着用できるインナー発想の商品を展開。[カップ付きTシャツ]は、1枚でバストシルエットを美しくととのえつつ、部屋着からオフィスカジュアルまで幅広く活用できるデザインだという。

■ワコール &RECOVERY カップ付きTシャツ

価格:12,100円〜

サイズ:M・L・LL

カラー:BL(ブラック)・WH(ホワイト)



「ワコール 睡眠科学」

睡眠時のリカバリーに特化した[パジャマ]が登場。独自の立体設計パターンを採用することで、寝返りをさまたげにくく、就寝時のここちよさを追求しているとのことだ。

女性用 GY(グレー) KO(ダークネイビー)

女性用 PI(ピンク) PU(パープル)

男性用 GY(グレー) KO(ダークネイビー)

■睡眠科学 &RECOVERY パジャマ<半袖トップス(5分袖)/ハーフボトム(5分丈)>

女性用YLT100/男性用YZT101ほか

価格:セット 女性用30,800円/男性用33,000円

価格:単品 女性用15,400円/男性用16,500円



女性用 GY(グレー) KO(ダークネイビー)

女性用 PI(ピンク) PU(パープル)

男性用 GY(グレー) KO(ダークネイビー)

■睡眠科学 &RECOVERY パジャマ<長袖トップス(10分袖)/ロングボトム(10分丈)>

女性用YLX100/男性用YZX101ほか

価格:セット 女性用33,000円/男性用35,200円

価格:単品 女性用16,500円/男性用17,600円



「CW-X」

運動前後や日常生活をサポートするアウタータイプの[トップス]と[ボトムス]をラインアップ。フィット感のあるダンボールニット生地を使用し、吸汗速乾性や抗菌防臭性も備えているため、シーンを問わず快適に着用できるという。

■CW-X &RECOVERY ユニセックスアウタートップス(半袖)

価格:17,050円

サイズ:ユニセックスXS・S・M・L・LL

カラー:BL(ブラック)・GY(グレー)



■CW-X &RECOVERY ユニセックスアウタートップス(長袖)

価格:18,150円

サイズ:ユニセックスXS・S・M・L・LL

カラー:BL(ブラック)・GY(グレー)



■CW-X &RECOVERY ユニセックスアウターボトムス

価格:19,800円

サイズ:ユニセックスXS・S・M・L・LL

カラー:BL(ブラック)・GY(グレー)

