このほどワークマンの新商品発表会が開催された。ワークマンといえば機能性に優れたアパレルブランドというイメージをお持ちの方も多いかもしれないが、コスパという面でも非常に魅力的な商品が多数ある。本記事では全身1万円以下で揃う普段着コーデと、5千円以下でセミフォーマルコーデ、さらに気になる新商品をご紹介する。

ワークマンの新商品発表会に行ってきた

靴とカバンを入れても全身1万円以下!?

まずは、全身1万円以下コーデから。たとえば左のコーデは短めのパンツに明るい印象のトップスを合わせており、活動的に過ごしたい日にピッタリだが、なんと5,000円台。一方右はオフィスにも着ていけそうなセミフォーマルさが魅力だが、カバンと靴を合わせても1万円以下の組み合わせだ。

続いては涼しげなノースリーブベストと薄手のスカートの組み合わせ。こちらも合計7,300円とは思えないほどスタイリッシュに見える。右のコーデはシンプルでありながら幅広い年齢層がマネできそうなコーデだが8,000円台とこちらも手が出しやすい。

Ｔシャツに短パンでマンネリ化しがちな男性は下記コーデを参考にしてみては。クールで清潔感がありながら、いずれのコーデも5,000円以下だ!!

最後は少し個性を出したい方向け。帽子やカバン、ブーツなどのアイテムを加えているにも関わらず、どちらも8,000円台。オシャレに見えるのに1万円以下とは物価高にも心強い。

まるっとマネしても良いし、自分の好みに合わせてアレンジしても楽しそう。早速ワークマンであれこれ考えてみたい！

入学式や卒業式のセミフォーマルコーデが5,000円以下!

続いてはセミフォーマルコーデ。入学式や卒業式などが続く時期ではあるが、年に何度も着るわけではないセミフォーマルウェアはあまり出費をかけたくない方も多いはず。しかしワークマンの「ハレナリー」シリーズは、組み合わせればセミフォーマルとして使えるが、単品では普段着としても活用できる。さらに組み合わせのセットを3点購入しても4,960円と5千円以下で収まる。

あまりにもお手頃価格だと気になるのは「生地が安っぽかったりするのではないか?」ということだが、決してペラペラということはなく、さらに糸から染色しているため、色落ちがしにくいのが特長。黒やネイビーのものは数年経つと褪せてくることもあるが、ハレナリーシリーズではそういったことが起きにくいのだ。

セミフォーマル服なのにポケットもしっかりついている

花粉症対策ウェアとは?

ここからは気になる新商品をご紹介する。まずは花粉症対策ウェア。一見、黒く個性的なアウターに見えるが……?

4月に発売予定の花粉症対策ウェア

実はかなりポケットの数が多く、花粉症の人が持ち歩くグッズが収納しやすいのが特長だ。さらに生地自体がアレルギーを低減させるものを使用しているという。ポエットベスト(2,500円)、ブルゾン(1,900円)がある。

続いては、マザーズバッグならぬ「ファミリーバッグ」。

ワークマンのバックの中でも非常にヒットしたシリーズで、今回初めてボストンタイプが登場する。4,500円とワークマンの中では高価格ではあるものの、見合うだけの機能性が詰め込まれている。15個もポケットがついており、子育て中の方には嬉しい機能が充実している。

15個もポケット付き

実際にアイテムを入れたイメージ

ワークマンで下着!? 実はすごい機能＆共同開発

最後は下着をご紹介したい。ワークマンで下着……? 作業着などからスタートした会社だけあって、下着のイメージは特にないかもしれないが、リカバリーウェア同様に繊細な着心地に配慮した下着も多い。

「シン・呼吸するインナー」シリーズは気化冷却で体感－7℃と汗をかくほどに涼しい下着だ。しかし今回特にイチオシは、下着メーカーのワコールと共同開発したもの。写真左の「きれいを支えるハーフトップブラ」(1,900円)は、カップの形状を緻密に計算することで、ワイヤーレスでありながらしっかりと側面からホールドしてくれる。

下着メーカーワコールと共同開発した下着

さらに2月から新登場した「きれいを叶えるブラトップ」はパッド部分を一体化することで、ブラトップでありながらしっかりと支えてくれるのが特長だという。いずれにしても多くのデータを持つワコールとの共同開発だからこそできたことだという。もちろんワークマン価格なので気軽に手に取りやすいのも魅力だ。

オシャレだったり機能性があったりするのにコスパが良すぎるワークマンの商品。この春新しいファッションに挑戦したい人はワークマンからチェックしてみるのもよさそうだ。