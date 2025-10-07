ヒップアップショーツや吸水ショーツ等を展開する機能性インナーブランド【momoful(モモフル)】は、10月3日(金)、おりもの特化型の吸水ショーツや生理用の吸水ショーツとセットで使える「モモフル デイリーブラelegant」をオンラインにて発売した。

「モモフル デイリーブラelegant」は、女性のからだに寄り添い、ケアしながらも魅せるデイリーブラ。

これまでブラジャーの展開はナイトブラのみだったが、吸水ショーツとセットで日中も使えるブラが欲しいという要望に応える形で今回のデイリーブラが誕生したという。

女性のウェルネス課題、膣・子宮ケア等のフェムケア分野に精通し、バストアップサロンのオーナーでもある新納氏監修のもと開発。これにより、負担が少ないストレスフリーな付け心地と、美しい胸の形をキープする機能性の両立を実現した。

グレイスネイビー

デコルテを美しく魅せる、上品カシュクールデザインが特徴で、美しいVラインでデコルテを綺麗に見せ、自然で女性らしい谷間を演出する。

さらに、ノンワイヤーでストレスフリーながら、気になるハミ肉は「Iボーン」で集め、美しさをキープ。時間が経ってもバストの形が崩れにくく、ノンワイヤーでありながら朝のつけたての美しいシルエットをキープする。

価格は、各3,828円(税込)。