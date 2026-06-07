日本ハム、ヤクルトに7点リード

日本ハムは1回に2点、5回に4点、6回に1点を追加し、7-0と大量リード。Ｆ・レイエスとＡ・マルティネスの連続ホームランが打線を牽引。清宮も打点を挙げ、試合を優位に進めている。

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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 56 32 23 1 .582 -
2 ヤクルト 57 32 24 1 .571 0
3 巨人 57 31 25 1 .554 1
4 DeNA 57 25 30 2 .455 7
5 広島 54 20 31 3 .392 10
6 中日 57 20 36 1 .357 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 58 34 22 2 .607 -
2 ソフトバンク 56 32 24 0 .571 2
3 オリックス 57 30 26 1 .536 4
4 日本ハム 59 30 29 0 .508 5
5 ロッテ 57 27 29 1 .482 7
6 楽天 57 21 35 1 .375 13