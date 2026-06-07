広島がオリックスに3点差で勝利

先発投手：広島の岡本 駿が7回2失点の好投（4安打4奪三振）、オリックスの宮國 凌空は1回2/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：広島が4点を追加 4回表：オリックスが2点を追加 8回裏：広島が1点を追加 注目選手：広島の菊池 涼介が2打点の活躍。

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