ロッテ対巨人、6回終了で1-1の同点
ロッテが2回に先制したが、巨人は6回裏、大城卓三のホームランで同点に追いついた。両チーム譲らず、緊迫した投手戦が続いている。
【スタメン】
巨人: 1(遊)泉口 友汰 2(三)浦田 俊輔 3(左)佐々木 俊輔 4(中)Ｔ・キャベッジ 5(捕)大城 卓三 6(右)中山 礼都 7(一)Ｊ・ティマ 8(二)吉川 尚輝 9(投)Ｆ・ウィットリー
ロッテ: 1(二)小川 龍成 2(捕)佐藤 都志也 3(右)西川 史礁 4(左)山口 航輝 5(一)Ｎ・ソト 6(三)寺地 隆成 7(遊)友杉 篤輝 8(投)田中 晴也 9(中)和田 康士朗
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|56
|32
|23
|1
|.582
|-
|2
|阪神
|55
|31
|23
|1
|.574
|0
|3
|巨人
|56
|31
|25
|0
|.554
|1
|4
|DeNA
|56
|25
|29
|2
|.463
|6
|5
|広島
|53
|19
|31
|3
|.380
|10
|6
|中日
|56
|20
|35
|1
|.364
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|57
|33
|22
|2
|.600
|-
|2
|ソフトバンク
|55
|31
|24
|0
|.564
|2
|3
|オリックス
|56
|30
|25
|1
|.545
|3
|4
|日本ハム
|58
|29
|29
|0
|.500
|5
|5
|ロッテ
|56
|27
|29
|0
|.482
|6
|6
|楽天
|56
|21
|34
|1
|.382
|12