ロッテ対巨人、6回終了で1-1の同点

ロッテが2回に先制したが、巨人は6回裏、大城卓三のホームランで同点に追いついた。両チーム譲らず、緊迫した投手戦が続いている。

【スタメン】

巨人: 1(遊)泉口　友汰 2(三)浦田　俊輔 3(左)佐々木　俊輔 4(中)Ｔ・キャベッジ 5(捕)大城　卓三 6(右)中山　礼都 7(一)Ｊ・ティマ 8(二)吉川　尚輝 9(投)Ｆ・ウィットリー

ロッテ: 1(二)小川　龍成 2(捕)佐藤　都志也 3(右)西川　史礁 4(左)山口　航輝 5(一)Ｎ・ソト 6(三)寺地　隆成 7(遊)友杉　篤輝 8(投)田中　晴也 9(中)和田　康士朗

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 56 32 23 1 .582 -
2 阪神 55 31 23 1 .574 0
3 巨人 56 31 25 0 .554 1
4 DeNA 56 25 29 2 .463 6
5 広島 53 19 31 3 .380 10
6 中日 56 20 35 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 57 33 22 2 .600 -
2 ソフトバンク 55 31 24 0 .564 2
3 オリックス 56 30 25 1 .545 3
4 日本ハム 58 29 29 0 .500 5
5 ロッテ 56 27 29 0 .482 6
6 楽天 56 21 34 1 .382 12