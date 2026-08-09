ソフトバンクが西武に完封勝利
先発投手：ソフトバンクは前田悠伍が7回0失点の好投（4安打6奪三振）、西武の武夏暉は6回1/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ソフトバンクが1点を追加 7回表：ソフトバンクが4点を追加 注目選手：ソフトバンクの近藤健介が1本塁打、2得点の活躍、ソフトバンクの山本祐大が3打点の活躍、ソフトバンクの正木智也が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|100
|55
|44
|1
|.556
|-
|1
|巨人
|101
|55
|44
|2
|.556
|-
|3
|DeNA
|101
|46
|52
|3
|.469
|8
|4
|ヤクルト
|101
|45
|55
|1
|.450
|10
|5
|中日
|103
|44
|58
|1
|.431
|12
|6
|広島
|98
|38
|56
|4
|.404
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|101
|64
|36
|1
|.640
|-
|2
|日本ハム
|105
|59
|46
|0
|.562
|7
|3
|西武
|104
|56
|45
|3
|.554
|8
|4
|オリックス
|103
|50
|51
|2
|.495
|14
|5
|ロッテ
|98
|46
|49
|3
|.484
|15
|6
|楽天
|99
|38
|60
|1
|.388
|25