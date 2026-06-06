日本ハム、2点リードで後半戦へ
日本ハムは4回にF・レイエス選手のタイムリーで先制、5回には野村佑希選手の打点で追加点。投手陣もヤクルト打線を無失点に抑え、2-0とリードして6回を終えた。
【スタメン】
ヤクルト: 1(二)赤羽 由紘 2(左)Ｄ・サンタナ 3(中)岩田 幸宏 4(右)増田 珠 5(遊)武岡 龍世 6(三)松下 歩叶 7(一)Ｊ・オスナ 8(捕)古賀 優大 9(投)高梨 裕稔
日本ハム: 1(二)大塚 瑠晏 2(三)清宮 幸太郎 3(一)Ｆ・レイエス 4(右)万波 中正 5(中)Ｒ・カストロ 6(左)野村 佑希 7(投)山﨑 福也 8(捕)進藤 勇也 9(遊)山縣 秀
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|56
|32
|23
|1
|.582
|-
|2
|阪神
|55
|31
|23
|1
|.574
|0
|3
|巨人
|56
|31
|25
|0
|.554
|1
|4
|DeNA
|56
|25
|29
|2
|.463
|6
|5
|広島
|53
|19
|31
|3
|.380
|10
|6
|中日
|56
|20
|35
|1
|.364
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|57
|33
|22
|2
|.600
|-
|2
|ソフトバンク
|55
|31
|24
|0
|.564
|2
|3
|オリックス
|56
|30
|25
|1
|.545
|3
|4
|日本ハム
|58
|29
|29
|0
|.500
|5
|5
|ロッテ
|56
|27
|29
|0
|.482
|6
|6
|楽天
|56
|21
|34
|1
|.382
|12