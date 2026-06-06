日本ハム、2点リードで後半戦へ

日本ハムは4回にF・レイエス選手のタイムリーで先制、5回には野村佑希選手の打点で追加点。投手陣もヤクルト打線を無失点に抑え、2-0とリードして6回を終えた。

【スタメン】

ヤクルト: 1(二)赤羽　由紘 2(左)Ｄ・サンタナ 3(中)岩田　幸宏 4(右)増田　珠 5(遊)武岡　龍世 6(三)松下　歩叶 7(一)Ｊ・オスナ 8(捕)古賀　優大 9(投)高梨　裕稔

日本ハム: 1(二)大塚　瑠晏 2(三)清宮　幸太郎 3(一)Ｆ・レイエス 4(右)万波　中正 5(中)Ｒ・カストロ 6(左)野村　佑希 7(投)山﨑　福也 8(捕)進藤　勇也 9(遊)山縣　秀

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 56 32 23 1 .582 -
2 阪神 55 31 23 1 .574 0
3 巨人 56 31 25 0 .554 1
4 DeNA 56 25 29 2 .463 6
5 広島 53 19 31 3 .380 10
6 中日 56 20 35 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 57 33 22 2 .600 -
2 ソフトバンク 55 31 24 0 .564 2
3 オリックス 56 30 25 1 .545 3
4 日本ハム 58 29 29 0 .500 5
5 ロッテ 56 27 29 0 .482 6
6 楽天 56 21 34 1 .382 12