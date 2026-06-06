日ハム・ヤクルト、0対0の投手戦

序盤を終えて、日本ハムとヤクルトは互いに譲らず0対0のまま中盤へ。両チームとも得点圏に走者を進める場面はあったものの、あと一本が出ず、投手戦の様相を呈している。

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