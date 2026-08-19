『ハイキュー!!』への熱い思い、普段のファッションにもこっそり忍ばせたい…そんな風に感じていませんか？

そんな願いを叶える、まさに「神コラボ」が実現しました！レディースブランドHoneys（ハニーズ）から、大人気アニメ『ハイキュー!!』をイメージしたアパレル・グッズが、8月19日の「ハイキュー!!の日」に合わせて登場します。

「いかにも」なデザインは避けたいけれど、しっかりと推しをアピールしたい。今回のHoneysのアイテムは、そんな私たちの心をくすぐる"さりげなさ"が最大の魅力。日常に溶け込みながらも、ファンなら思わず「おっ！」と気づく、絶妙なバランスのデザインなんです。

まずは、このメインビジュアルをご覧ください！

Honeysが届ける『ハイキュー!!』の世界：4校の個性を日常に

今回Honeysが展開するのは、おなじみの烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校の4校をイメージした全8アイテムです。

それぞれの高校のカラーをベースにしつつ、横断幕の言葉やスクールロゴがさりげなく取り入れられています。この「さりげなさ」がポイント。普段使いしやすいデザインでありながら、ファンが見れば「わかる人にはわかる」粋な仕上がりになっています。

これなら、どんなシーンでも臆することなく推し活を楽しめますよね。それでは、気になるアイテムラインナップを詳しく見ていきましょう！

全アイテム徹底解剖！あなたの推し校はどれ？

今回のコラボアイテムは、ウェアからバッグ、小物まで幅広いラインナップで登場。全身で推しを表現するもよし、小物でさりげなくアピールするもよし。あなたのスタイルに合わせて選べるのが嬉しいですね。

トレーナー：学校の"魂"を胸に

各高校をイメージしたカラーリングに、横断幕やスクールアイコンがデザインされたトレーナー。烏野の「飛べ」、音駒の「繋げ」など、あの名言が日常に溶け込むなんて、ファンにはたまりません。これを着ていれば、いつでも推し校のバレー部員になった気分で一日を過ごせそうです。

長袖Tシャツ：ユニフォームを意識したスポーティスタイル

¥3,480M・L・LL

各高校のユニフォームをイメージしたラグランスリーブTシャツは、スポーティな中に可愛らしさも兼ね備えています。肩から脇にかけて斜めに切り替えが入った「ラグランスリーブ」は、肩回りが動かしやすく、カジュアルな印象を与えてくれるので、デイリーユースにぴったりです。これを着て、私も一緒に応援するぞ！という気持ちになります。

ジャージジャケット＆ジャージパンツ：セットアップで完璧な推しコーデ！

¥2,480M・L・LL

各高校カラーを大胆に取り入れたジャージ素材のジャケットとパンツは、セットアップで着用すれば完璧な「推し校スタイル」が完成！スポーティなシルエットで、アウターとしても羽織りとしても活躍するジャケット、そして動きやすさと着映えを両立したパンツは、単品使いもできる万能アイテムです。私は特に、音駒高校のジャージに惹かれました…！

トートバッグ：大容量で毎日推しと一緒！

¥3,980¥2,980M・L・LL

各高校をイメージしたカレッジテイストのデザインが魅力のトートバッグ。たっぷり収納できるサイズ感なので、通学・通勤はもちろん、ちょっとしたお出かけやイベント参加時にも大活躍しそう。推しのアクリルスタンドや缶バッジを入れて持ち歩けば、気分も上がりますよね！

エコバッグ：折りたたんで持ち運びラクラク

￥2,680

収納ポケット付きのコンパクト設計で、使わないときは折りたたんで携帯できるエコバッグ。急な買い物にも対応でき、いつでも推し校のエコバッグを取り出せる喜び…！日常のちょっとした瞬間に推しを感じられるアイテムって、本当に大切ですよね。

ニット帽：コーデのワンポイントに

¥1,480

各高校カラーをさりげなく取り入れたシンプルなデザインのニット帽は、秋冬コーデのアクセントにぴったり。髪色やアウターに合わせて色を選べば、こなれ感も演出できます。これからの季節に備えて、ぜひチェックしたいアイテムです。

ハンカチタオル：ギフトにも喜ばれるミニマルデザイン

¥1,980

コンパクトながら存在感のあるデザインのハンカチタオル。普段使いはもちろん、ちょっとしたギフトとしても喜ばれること間違いなしです。推し友達へのプレゼントにもいかがでしょうか？

コスパ最強！Honeysだからこその嬉しい価格設定

¥980

いかがでしたでしょうか？全8アイテム、どれも魅力的で迷ってしまいますよね。

私が特に注目したのは、Honeysならではのリーズナブルな価格設定です。アパレルアイテムが3,000円台、バッグも2,000円台、小物に至っては1,000円台から手に入るなんて、まさにファンにとっての「神コスパ」！これなら、複数のアイテムを組み合わせて、自分だけのオリジナル推し活コーデを楽しむこともできそうです。

どこで買えるの？発売情報と賢い購入方法！

この素敵な『ハイキュー!!』アイテムは、8月19日（"ハイキュー!!の日"！）より、HoneysのECサイトおよび一部店舗にて発売されます。

オンラインでじっくり選びたい方は、特設ページや公式オンラインショップ、公式アプリをチェック！

実物を見てから買いたい、送料を節約したい方は、オンラインショップで注文した商品を、全国のお好きな店舗で受け取り＆支払いができる店舗受け取りサービスも利用できます。お仕事帰りや休日のショッピングついでに気軽に受け取れるので、ぜひ活用してみてくださいね！

『ハイキュー!!』って？アニメの魅力に迫る！

ここで改めて、『ハイキュー!!』の魅力についておさらいしておきましょう。

「週刊少年ジャンプ」で連載され、コミックス累計発行部数7500万部を突破した古舘春一先生によるスポーツ漫画の金字塔です。バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマは、多くの読者の心を掴んで離しません。

2014年から始まったテレビアニメシリーズも大人気で、2024年2月に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録し、「日本アカデミー賞」優秀アニメーション作品賞も受賞しました。

烏野高校とライバルたちの激闘は、笑いあり涙あり、そして何よりも胸が熱くなる感動の連続。まさに、今最も勢いのあるスポーツアニメと言えるでしょう。今回のコラボアイテムを身につけて、あなたも作品への愛を深めてみませんか？

©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

Honeys（ハニーズ）ってどんなブランド？

最後に、今回の素敵なコラボを実現してくれたHoneysについてご紹介します。

Honeysは、株式会社ハニーズホールディングスが展開するレディースブランドです。多くのお客様に支持される理由は、「高感度・高品質・リーズナブルプライス」を軸に、多様な感性と幅広い年齢層に応える3つのオリジナルブランドを展開している点にあります。

お客様の声を商品づくりに反映し、常に寄り添う姿勢を大切にしているHoneys。まさに、今回の『ハイキュー!!』コラボアイテムが、ファンの心をくすぐる"わかってる"デザインになっているのも納得です。

手に取りやすく、着ていてご満足いただける商品を提供し続けるHoneysは、私たちにとって心強いファッションの味方ですね！

まとめ

8月19日の"ハイキュー!!の日"に発売される、Honeysの『ハイキュー!!』コラボアイテム。日常に溶け込むさりげないデザインと、Honeysらしい手に取りやすい価格帯は、まさにファンが求めていたものだと感じました。

あなたはどの高校のアイテムに惹かれましたか？ぜひこの機会に、Honeysのアイテムで、あなたの『ハイキュー!!』への熱い思いをファッションで表現してみてくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。