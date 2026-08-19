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2026.08.19 14:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 0 0 3 0
日本ハム 0 0 0 1 0

  • OUT

    1塁ランナー庄子 雄大 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    9番 庄子 雄大 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ｒ・カストロ ライトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 野村 佑希 ショートダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    5番 有薗 直輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 廣瀨 隆太 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 牧原 大成 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    6番 山本 祐大 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 正木 智也 センターフライ 1アウト

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