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2026.08.19 14:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
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1塁ランナー庄子 雄大 盗塁成功 ランナー：2塁
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9番 庄子 雄大 センターヒット ランナー：1塁
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7番 Ｒ・カストロ ライトフライ 3アウト
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6番 野村 佑希 ショートダブルプレイ 2アウト
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5番 有薗 直輝 センターヒット ランナー：1塁
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8番 廣瀨 隆太 サードゴロ 3アウト
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7番 牧原 大成 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1塁
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6番 山本 祐大 レフトヒット ランナー：1塁
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5番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 1アウト
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4番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 3アウト
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3番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1塁
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2番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト
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1番 水野 達稀 見逃し三振 1アウト
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4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 3アウト
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3番 近藤 健介 レフトフライ 2アウト
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2番 周東 佑京 ライトヒット ランナー：1塁
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1番 正木 智也 センターフライ 1アウト
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