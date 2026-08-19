「バイクに乗りたいけど免許が…」「車では味わえない開放感が欲しい」そんなあなたに朗報です！普通自動車AT限定免許で乗れる夢のトライク「GOAT180」がついに登場。私が実際にその魅力に触れ、思わず感動した「バイクとクルマのいいとこどり」な新感覚移動体験を徹底解説。CVT搭載で運転も超簡単、もう移動に妥協する必要はありません。

普通自動車免許で自由を掴む！GOAT180が変える移動体験

皆さん、想像してみてください。バイクのような風を感じながら、クルマのような安定感で道を走る。日常の移動が、まるで冒険に変わるような感覚。そんな夢のようなモビリティが、いよいよ現実のものとなります。株式会社カーターから、その名もズバリ「GOAT180（ゴートイチハチマル） 」という新たなトライクが登場。これはただの乗り物ではありません、あなたの移動体験を根本から変える、まさに「Goat（山羊）」のような走破性を持つ一台です。

AT限定免許でOK！誰でも気軽に楽しめるトライクの魅力

GOAT180の最大の魅力の一つは、普通自動車免許（AT限定）で運転できるという点でしょう。

「トライクって、なんか運転が難しそう…」「バイクの免許持ってないし…」そう思っていた方も、これなら安心です。さらに、CVT（自動無段変速機） を搭載しているため、バイクのような複雑なギア操作は一切不要。アクセルとブレーキだけでスムーズに走行できるので、運転に不慣れな方でもすぐにその楽しさを体感できるはずです。

まさに、 「バイクとクルマのいいとこどり」 というトライクの魅力を、より多くの人々に届けるための進化と言えます。

名前の通り「GOAT」！道なき道を進む走破性

GOAT180は、その名前の由来である"Greatest Of All Time"、そして“山羊(GOAT)”のように 「道なき道をも進む走破性」 をコンセプトに開発されました。私がこのコンセプトでまず感じたのは、単なる移動手段としての価値を超え、乗り手の冒険心や探求心を刺激する、非常にロマンのあるビジョンです。

日常の通勤・通学から、週末のアウトドアやレジャーまで、幅広いシーンで活躍してくれること間違いなし。この一台があれば、これまで躊躇していたような場所へも、躊躇なく足を踏み入れられるようになるかもしれません。

180ccエンジンが叶えるパワフルで軽快な走り

見た目だけでなく、走りにも徹底的にこだわっているのがGOAT180です。心臓部にはWUYANG製の180cc水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒エンジンを搭載。

13.2kW（約17.95馬力）の最高出力と16.9N・m（約1.72kgf・m）の最大トルクは、市街地での軽快な加速はもちろん、起伏のある道や長距離移動でもその真価を発揮するでしょう。CVTとの組み合わせにより、常に最適なパワーを引き出し、ストレスなく力強い走行を楽しめます。

【GOAT180 スペック概要】

項目 スペック 全長 2,300mm 全幅 1,100mm 全高 1,700mm 車両重量 300kg エンジン WUYANG製 180cc 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 排気量 180.4cc 最大出力 13.2kW(17.95PS)/8,250r.p.m 最大トルク 16.9N・m(1.72kgf・m)/6,500r.p.m 変速機 CVT(自動無段変速機) 燃料タンク容量 約14L 燃料 無鉛レギュラーガソリン

快適性を追求した実用的な装備

走行性能だけでなく、使い勝手にも配慮が行き届いています。GOAT180には、なんとサイドレインカーテンが付属します。

（※取り付けには別途工賃と穴あけ加工が必要な場合があります。販売店にご確認ください。）

急な雨や風にも対応してくれるこの装備は、ツーリング中の快適性を大きく向上させてくれるでしょう。ちょっとした日差し避けにもなり、長時間の運転でも疲れにくく、まさに「気の利いた」アイテムです。

唯一無二の体験価値を99万円で手に入れる

気になるGOAT180の車両本体価格は、900,000円（税抜）／990,000円（税込） です。

普通自動車免許で運転でき、CVTによるイージーな操作性、そして180ccエンジンがもたらす力強い走破性。この一台で「走る楽しさ」「扱いやすさ」、そして「快適性」のすべてを高次元で融合していることを考えると、約100万円を切る価格設定は、新しい移動体験への投資としては非常に魅力的な選択肢と言えるのではないでしょうか。単なる移動手段に留まらない、新たなライフスタイルを手に入れるための費用と考えれば、その価値は計り知れません。

大注目のGOAT180を手に入れるには？抽選予約をチェック！

この素晴らしいGOAT180、すでに多くの問い合わせや予約希望が寄せられており、初期ロットの入荷予定数を大幅に超えることが予想されているとのこと。そのため、予約開始当初は、混乱を避けるため、独自の抽選予約方式が採用されます。

これは、人気の高さの裏返しでもありますね！

【GOAT180 予約受付期間】

抽選結果通知: 2026年9月10日(木)以降、順次ご購入販売店からご案内

初回ロット日本入荷予定は2026年11月頃。

抽選結果通知: 2026年9月24日(木)以降、順次ご購入販売店からご案内

もしGOAT180の購入を検討されているなら、この抽選予約期間を絶対に逃さないよう、カレンダーにマークしておくことを強くおすすめします。いち早く手に入れて、新しい冒険の旅に出かけましょう！

トライク市場を牽引する、株式会社カーターの情熱

GOAT180を生み出したのは、神奈川県を拠点にトライクの輸入・販売・整備を手がける株式会社カーターです。これまでにも、普通自動車免許で運転できる手軽さが好評な「APtrikesシリーズ」を展開し、日本のトライク市場を牽引してきました。

彼らの素晴らしい点は、単なる輸入販売にとどまらないことです。販売後のアフターサービスやカスタム対応はもちろん、ユーザーの声を積極的に製品改良に反映させることで、日本の道路環境やニーズに最適な車両づくりを追求しています。この真摯な姿勢が、GOAT180のような革新的なモデルを生み出す原動力になっているのでしょう。

「誰もが気軽に楽しめる新しい移動手段の提供」を目指す株式会社カーターは、今後もトライク市場の発展に大きく貢献してくれるに違いありません。

【会社概要】

日常を冒険に変えるGOAT180で、新しい自分を発見しよう！

: 株式会社カーター・KATER CO.,LTD.: プリマライド・PRIMARIDE: 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名6026-2: 中村 聖士

GOAT180は、あなたの移動の概念を根底から覆す可能性を秘めた一台です。普通自動車免許で運転できる手軽さ、CVTによる快適な操作性、そして180ccエンジンがもたらす力強い走破性。これらが融合することで、「走る楽しさ」を最大限に引き出し、日常に非日常の冒険をもたらしてくれるでしょう。

ぜひ、GOAT180で新しい移動体験、そして新しい自分を発見してみてください。未来のモビリティが、あなたのすぐそばまで来ています！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。