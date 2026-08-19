毎日頑張るあなたの足、夕方にはヘトヘトになっていませんか？通勤、立ち仕事、旅行…どんなシーンでも「まるで足の一部」のように快適にフィットし、疲れ知らずの歩行を叶える国産スニーカーがあるとしたら？ムーンスターが150年の歴史をかけて生み出した「SPxx」は、まさにそんな夢のような一足です。この秋、定番モデルに都会的で落ち着いた新色「チャコール」が加わり、さらに魅力が増しました。今回は、プロフェッショナルたちも絶賛する「SPxx」の秘密と、新色の魅力を深掘りしていきます。

150年の歴史と革新が息づく「SPxx」のDNA

「SPxx」のルーツは、明治時代に創業し150年もの長い年月を靴づくりに捧げてきたムーンスターにあります。彼らが「快適性」と「持続性」を追求して生み出したのが、この国産スニーカー「SPxx」です。

国内でも数少ない「ダイレクト製法」という独自の技術を継承し、熟練の職人技が光る九州・佐賀の工場で丁寧に作られている点も、日本のものづくりへのこだわりを感じさせます。まさに、伝統と革新が織りなす極上の履き心地が、この一足に凝縮されています。

新色「チャコール」が足元を彩る

今回新たに登場するのは、どんなスタイルにも合わせやすい「チャコール」カラーです。

スポーティーなデザインでありながら、この落ち着いたチャコールグレーが、足元に洗練された印象を与えてくれます。カジュアルな普段使いはもちろん、ビジネスシーンでの「外し」アイテムとしても活躍しそうです。長時間の歩行や立ち仕事、通勤・通学、旅行など、様々なシーンで私たちの足元をサポートしてくれることでしょう。ユニセックス展開なので、パートナーと色違いやお揃いで履くのも素敵ですね。

「疲れ知らず」を叶えるSPxxの革新的テクノロジー

なぜ「SPxx」はこれほどまでに快適で、長く愛用できるのでしょうか？その秘密は、ムーンスターが誇る先進技術にあります。

衰えにくいクッション性：50万回圧縮してもヘタらない「XLIQ.（エクスリック）」

スニーカー選びで最も重視する点の一つが、クッション性ではないでしょうか。「SPxx」には、独自のミッドソールテクノロジー『XLIQ.（エクスリック）』が採用されています。

この素材は、ただ反発弾性が高いだけでなく、「長く使ってもヘタりにくい」という驚きの特性を持っています。なんと、50万回圧縮しても衝撃吸収性が約2％しか落ちないという実証データもあるとのこと。50万回というと、東京から広島までの距離を歩くことに相当するそうですよ！

さらに、軽量で劣化しにくいポリウレタン素材「VESTEC（ベステック）」アウトソールと組み合わせることで、まさに「快適性と持続性」の理想的な両立を実現しています。

足と一体化するフィット感：「ダイレクト製法」の秘密

皆さんは、スニーカーを履いたときに「足と靴が一体になっている」と感じたことはありますか？「SPxx」が採用する「ダイレクト製法」は、まさにその感覚を追求するために生み出されました。

この製法により、ミッドソールが足裏の立体的な形状に隙間なくフィット。まるでオーダーメイドのように足を包み込み、歩行時の衝撃を足裏全体に分散してくれるんです。この「包み込まれるような履き心地」は、ぜひ一度体験していただきたいですね。

良いものを長く使う：サステナブルな「オールソールリペア」

「いいものを長く使いたい」と考える私にとって、「SPxx」のこの機能は非常に魅力的でした。革靴のようなフィット感を追求した木型（靴の原型）や厳選された素材使いによって、履き込むほどに靴全体が足に馴染んでいくそうです。

さらに、長年の使用でソールが擦り減った際には、佐賀工場でのオールソールリペアが可能！自分の足に馴染んだ一足を、修理しながら長く愛用できるのは、まさに現代に求められるサステナブルな靴の形ではないでしょうか。

プロフェッショナルが語る「SPxx」の実力

「SPxx」の快適さと耐久性は、プロフェッショナルな現場で活躍する方々にも高く評価されています。探検家、ダンサー、アーティストユニットの皆さんが「SPxx」をどのように活用しているのか、彼らのコメントから見ていきましょう。

探検家・松下剛士さん：「履いている感覚がないくらい楽」

地図に載っていない未知なる場所を探し求め、未開拓の洞窟や川を何十kmも歩き続ける探検家・松下剛士さん。彼のコメントには「SPxx」の真価が凝縮されています。

「洞窟から帰ってきて『サンダル履いてる』と思ったらSPxxだった！くらい軽い。気軽に履けるのに耐久性もあって滑りにくいところが良い。疲れにくくてすごく使いやすいです。履いている感覚がないくらい楽なので、看護師さんやレジの人など立ち仕事が多い方におすすめです。」

ダンサー・yurinasiaさん：「足が喜んでいる感覚」

つま先まで表現の一つとなるダンサーにとって、足元の快適さはパフォーマンスを左右する重要な要素です。コレオグラファーとして活躍するyurinasiaさんは、「SPxx」の履き心地に感動したと言います。

「履いた瞬間に『あ、違うな』って思う靴ってあると思うんですけど、『SPxx』のようにしっくりくる感覚は初めてでした。足が喜んでいる感じがあってすごく気持ちよかったです。普段ウォーキングは全然しないんですけど歩きたくなりましたね。歩いても踊っても新感覚。」

アーティストユニット・WHOLE9：「絵に集中できる足元のサポート」

巨大な壁画アートを手がけるWHOLE9のhitchさんとsimoさん。彼らの制作現場は、連日の立ち仕事や脚立の昇り降りが続くハードな環境です。「SPxx」はそんな彼らの足元を力強く支えています。

「お気に入りのポイントは足をしっかりホールドしてくれて疲れにくいところです。作業中も足元を支えてくれて絵に集中できる。自然体で描ける感じをサポートしてくれる靴です。レザーの経年変化も楽しみです。」

新色『SX 78C02（チャコール）』商品詳細

新色チャコールが加わった『SX 78C02』。その詳細をもう一度確認してみましょう。

：¥19,800(税込)：チャコール：22.0cm～29.0cm（2E）※22.0cm、23.0cm～27.0cm、28.0cm、29.0cm：天然皮革（ステア）/合成繊維：PU：JAPAN

価格は19,800円（税込）と、一般的なスニーカーよりは少し高めに感じるかもしれません。しかし、150年の歴史に裏打ちされた「国産の高品質」、足に吸い付くような「最高の履き心地」、そしてソール交換で「長く使える持続性」を考えると、これは決して高い買い物ではないと私は考えます。むしろ、長期的に見ればコストパフォーマンスに優れる一足と言えるでしょう。

発売日と購入方法

新色「チャコール」は、2026年8月下旬より順次発売されます。

全国の靴専門店や、ムーンスターオンラインストアで購入が可能です。気になる方は、発売が始まったらぜひお近くの店舗で試着してみてくださいね。

【読者からのお問い合わせ先】

株式会社ムーンスター カスタマーセンター

TEL：0800-800-1792（フリーダイヤル）平日 10:00～17:30

まとめ：あなたの日常を快適にする「SPxx」を体験しよう

「SPxx」の新しいチャコールカラーは、ただのファッションアイテムではなく、日々の生活の質を高めてくれるパートナーのような存在だと感じました。

150年の歴史と、足への深い愛情から生まれたムーンスターの「SPxx」。その「快適性」と「持続性」を、あなたの足元でぜひ体験してみてください。きっと、もう手放せなくなるはずです。

2026年8月下旬の発売が、今から本当に楽しみですね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。