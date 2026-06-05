かに道楽は6月1日から、かに造りを主役に据えた「彩かに造り」を西日本地区27店舗で提供している。

彩りかに造り五種盛

夏限定「彩かに造り」会席を提供

冬の熱々なお鍋とは対照的に、夏の主役は繊細な管理が必要な「かに造り」。涼やかな器に氷を敷き詰め、その上に花のように盛り付け、「涼」を五感で感じる五種のお造りを用意した。ひとくち口に運ぶと、ひんやりとした喉越しと濃厚で上品な甘みが広がるという。みずみずしい夏のあしらいが、その引き締まったかに身の輝きをいっそう引き立て、目でも舌でも涼を堪能できる。

6月1日～7月31日の期間は「彩かに造り会席 蒼風」(9,350円)と「彩かに造り会席 蒼輝」(12,100円)を提供する。また、6月1日～9月15日まで「彩かに造り会席 涼香」(7,480円)も用意。8月1日～9月15日までは「彩かに造り会席 夏音」(9,350円)と「彩かに造り会席 鈴音」(12,100円)を提供する。

6月22日「かにの日」企画

6月22日の「かにの日」限定で、各店で食事をした人を対象に、空くじなしの「スピードくじ」を用意する。内容は次回来店時に利用できる特別引換券。チケット内容や景品、当選方法は地区ごとに異なる。