今年の夏も猛暑の予感。食欲が落ちがちな季節にぴったりの、驚くほどヘルシーで美味しい新メニューが神戸に登場しました！アジアンビストロTAMTAMが贈る『玄米トムヤム冷麺』は、世界三大スープの旨味と、ビタミン・食物繊維豊富な玄米フォーが織りなす新感覚の一杯。この夏、心ときめくグルメ体験で、暑さを吹き飛ばしませんか？

神戸アジアンビストロTAMTAMから「罪悪感ゼロ」の夏グルメが新登場！

「夏バテで食欲がない…」そんな悩みを抱えるあなたに朗報です！神戸市西区に拠点を構えるアジアンビストロ「Asian Bistro TAMTAM」から、夏の暑さを吹き飛ばすような爽やかな新メニュー『トムヤム冷麺』が、2026年6月4日より夏季限定で登場します。

あの世界三大スープ「トムヤムクン」を冷製にアレンジしたこの一杯は、健康志向の方にも嬉しい“玄米フォー”を使用。ひんやりとした口当たりとツルッとした喉越しで、食欲が落ちやすい夏でもさっぱりと味わえる工夫が凝らされています。まるで夏のリゾート地で出会うような、鮮やかで食欲をそそるビジュアルも魅力的です。

猛暑を乗り切る！『玄米トムヤム冷麺』の3つのこだわり

では、この『トムヤム冷麺』がなぜ「身体に優しいヘルシーな一品」であり、夏にぴったりなのか、そのこだわりのポイントを深掘りしていきましょう。

1. 栄養豊富でモチモチ！珍しい“玄米フォー”の秘密

まず、私が特に「おっ！」と思ったのが、麺に“玄米フォー”を採用している点です。一般的な小麦の麺ではなく、玄米を原料にしたフォーを使っているため、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれています。

これはまさに、健康や美容を気にする現代人に嬉しい選択！玄米特有のモチッとした食感と優しい風味が、冷たいスープと絶妙に絡み合い、食べ応えがありながらも罪悪感なく楽しめるのが嬉しいですね。

2. 旨味・酸味・辛味が絶妙な「冷製トムヤムスープ」

「TAMTAM」の看板メニューといえば、やはり「トムヤムクン」。その奥深いコクと香りを活かしつつ、夏にふさわしい「冷製スタイル」へと見事にアレンジされています。

単に冷やしただけではないのがポイントです。爽やかな酸味と香草の豊かな風味が際立ち、世界三大スープと称されるトムヤムクンの旨味、酸味、辛味のハーモニーが、ひんやりとした口当たりでさらに際立ちます。暑さで食欲が落ちがちな時でも、最後の一滴まで飽きずに楽しめるでしょう。

3. 欲張りランチに最適！「冷麺セットメニュー」

「色々な本格タイ料理を少しずつ、お得に楽しみたい！」そんな声に応えて、ランチ限定で「冷麺セットメニュー」が用意されているのも見逃せないポイントです。

『トムヤム冷麺』に、プラス330円（税込）からハーフサイズのサイドメニューを追加できます。その日の気分や食欲に合わせて、自由にカスタムできるのは嬉しい限り。例えば、TAMTAMの人気メニュー「TAMTAMチキン」や「海老トースト」を添えれば、さらに満足度の高いランチになること間違いなしです！

＜冷麺セットメニュー例＞ ※ランチ限定

* TAMTAMチキン（ハーフ）：330円（税込）

* TAMTAMポテト（ハーフ）：330円（税込）

* 海老トースト（ハーフ）：330円（税込）

* ガパオライス（ハーフ）：550円（税込）

* カオマンガイ（ハーフ）：550円（税込）

『トムヤム冷麺』の価格と販売期間

商品名：トムヤム冷麺

価格：1,320円（税込）

販売期間：2026年6月4日〜夏季限定

ヘルシーな玄米フォーと本格冷製トムヤムスープの組み合わせで1,320円は、素材へのこだわりと調理の手間を考えると、非常に魅力的な価格設定だと感じます。この夏、何度でもリピートしたくなる一杯になりそうですね！

神戸市西区に誕生した「Asian Bistro TAMTAM」とは？

さて、新メニューの魅力に触れてきましたが、そもそも「Asian Bistro TAMTAM」とはどんなお店なのでしょうか？神戸の新しいグルメスポットとして、その背景にも迫ってみましょう。

「Asian Bistro TAMTAM」は、2026年3月5日に神戸市西区・王塚台にオープンしたばかりのアジアンビストロです。タイ料理を中心に、アジア各国のローカルフードをカジュアルに楽しめるのが特徴。お店のコンセプトは「タイやシンガポールといった異国の街角にある小さな食堂」だそうです。

異業種からの挑戦！「TAMTAM」に込められた想い

お店の名前「TAMTAM」には、“作る”や“動く”といった意味が込められていると言います。人が集まり、会話が生まれ、心が動く場所を目指す…その熱い想いが伝わってきますね。

実は、この「TAMTAM」を運営するのは、OA機器やオフィスソリューション販売を手掛けるディーエヌエス株式会社。なんと、飲食事業への参入は2026年3月からという、まさに異業種への挑戦なのです。プロモーション支援で培った「食の魅せ方」の技術を結集し、初の常設店舗としてオープンした「TAMTAM」。そのオープンまでの軌跡を追ったドキュメンタリー動画が公式YouTubeチャンネルで公開されており、挑戦の裏側を知ると、このお店への応援したくなる気持ちが湧いてきます。

本場の味をカジュアルに！本格タイ料理をはじめとした多彩なアジア料理

「TAMTAM」の料理は、タイ・バンコクの高級ホテルや海外で経験を積んだタイ人シェフが監修しています。本場の味わいを大切にしつつも、日本人の口にも親しみやすいように工夫されているのが嬉しいポイント。

特に人気なのは、オリジナルの特製スパイスで仕上げた「TAMTAMチキン」をはじめ、タイの定番料理であるガパオライスやパッタイ、カオマンガイなど、幅広いラインナップで本場のフードカルチャーを体感できます。

＜TAMTAMの人気メニュー例＞

女性も入りやすいアットホームな空間と、映画のようなテイクアウト体験

一般的なタイ料理店とは異なり、「TAMTAM」は日本人の女性スタッフを中心に運営されています。そのため、誰でもふらっと立ち寄れるアットホームな雰囲気が特徴です。夜には照明が落とされ、お洒落なアジアンバルのような空間に。グループでの食事はもちろん、お一人様でも気軽に本格アジアン料理を楽しめるのは嬉しいですね。

そして、もう一つ注目したいのが、テイクアウトのスタイルです。映画や海外ドラマでおなじみの「チャイニーズボックス」を採用しており、手にするだけで気分が上がるスタイリッシュなデザインが魅力。いつもの街でのテイクアウトが、まるで映画のワンシーンのように特別感のあるものに変わるという、新しい食体験を提供しています。

店舗情報

この夏、神戸で新しいアジアンフード体験をしたい方は、ぜひ「Asian Bistro TAMTAM」を訪れてみてください。

店舗名：Asian Bistro TAMTAM

所在地：兵庫県神戸市西区王塚台7丁目31

まとめ：この夏はTAMTAMの『トムヤム冷麺』で決まり！

猛暑が予想される今年の夏、食欲不振は避けたいですよね。そんな時こそ、「Asian Bistro TAMTAM」の『トムヤム冷麺』がおすすめです。玄米フォーで栄養もしっかり摂れて、冷製トムヤムスープでさっぱりとリフレッシュ。さらにランチセットで色々なアジアンフードを少しずつ楽しめるなんて、まさに理想的な夏グルメではないでしょうか。

ぜひこの機会に、神戸の「TAMTAM」で、ヘルシーで美味しい夏の新しい食体験を味わってみてください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。