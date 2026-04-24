バンブーフィールドは4月20日、女性鮨割烹料理人と天ぷら職人が織りなす日本料理店「元麻布 ささ野」を元麻布ヒルズにオープンした。

鮨割烹カウンター

女性鮨割烹料理人と天ぷら職人がそれぞれの技を振るい、四季折々の素材を使用した料理を提供する。国際性と静寂が共存する元麻布という地に合わせ、「日常の延長にある上質」をテーマとした、普段使いできる贅沢な食空間を提案する。

店内には、職人の手さばきを間近に望める二つの専用カウンターを配置した。白木を基調とした「鮨割烹カウンター」では、女性料理長が繊細な包丁さばきで握りや料理を仕上げる様子を見ることができる。

銅製の揚げ鍋が鎮座する「天ぷらカウンター」では、目の前で揚がる天ぷらの一瞬の仕上がりを逃さない精緻な技と躍動感を五感で味わうことができる。

天ぷら カウンター

カウンター席のほか、家族での利用に適した和モダンのテーブル席や、ビジネスの会食・海外VIPの接待にも対応できる個室(全3室)を完備。元麻布ヒルズの車寄せからスムーズに入店できる動線も確保されており、プライバシーを重視した利用も可能となっている。

6名用個室

ランチは丼ものや昼会席、ディナーはコース仕立てで、幅広い嗜好や利用シーンに対応する。ランチ「海鮮丼」「天ぷら丼」は各3,080円、コースは9,240円。ディナーは、鮨割烹コース・天ぷらコースとも1万9,712円。

握り ― 赤貝