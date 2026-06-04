リアルスタイルは、エターナルホスピタリティジャパンが展開する焼鳥屋「鳥貴族」監修のもと、「ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」を6月9日から数量限定で発売する。「たんぱく質」の可能性を信じる両社が手を組み、鳥貴族で人気のミックスジュースの味を再現したプロテインで「家トリキ体験」を提案するとのことだ。

ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味

鳥貴族監修×牛乳割り専用の「究極設計」で人気メニューの味を再現

忙しさや食の偏りから栄養を摂ることが義務になりがちな現代において、両社は共通言語である「たんぱく質」の可能性を信じ、「日々の暮らしを明るく健やかにしたい」という共通の想いのもとでコラボレーションしたという。

6月9日からは、鳥貴族の人気商品であるミックスジュースの唯一無二の味わいを表現した「ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」(3,900円)がラインアップされる。鳥貴族による風味監修を何度も重ね、一口飲んだ瞬間に居酒屋での楽しい時間がふわりと蘇るような、濃厚で爽やかなフルーツの調和を追求した一品だ。なお、本商品に果実や果肉は使用されていないとされている。

ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味 3,900円

また、本商品は一般的なプロテインのように水で混ぜることを前提とした設計ではないという。鳥貴族のミックスジュースが持つ独特のコクとまろやかな口当たりを実現するため、「牛乳で割ることで初めて味が完成する」専用の配合比率を開発したとのことだ。牛乳200mlで割った場合は1杯でたんぱく質20g以上が補給できるほか、牛乳由来のカルシウムやエネルギー代謝を助けるビタミンB群も同時に摂取でき、美味しさと機能性を両立している。

ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味 3,900円

限定オリジナルジョッキが当たる公式Xプレゼントキャンペーンも実施

「ビーレジェンド WPC プロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」は、6月9日の正午12時から4,800個の数量限定でビーレジェンド公式オンラインストア、Amazon、楽天市場、その他ECモールにて販売が開始される。鳥貴族店舗での販売はないとのことだ。

今回のコラボレーションを記念し、公式ビーレジェンドXコラボ記念プレゼントキャンペーンも用意されている。ビーレジェンド公式Xにて参加した人の中から抽選で、鳥貴族でおなじみの重厚なジョッキをベースに「これはプロテインです」というユーモア溢れる一文を刻印した「限定オリジナルジョッキ」がプレゼントされるという。

限定オリジナルジョッキ

公式X「@belegend_rs」と「@_torikizoku」をフォローし、対象の投稿を「#鳥貴族ビーレジェンドたんぱく質同盟」をつけてリポストすることで応募が完了し、抽選で合計50名に当たるとされている。