焼鳥屋「鳥貴族」を展開するエターナルホスピタリティジャパンは5月30日、「タイトーくじ 鳥貴族」(1回770円)を全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などの対象店舗で発売する。

タイトーくじ 鳥貴族

タイトーくじは、全国のコンビニエンスストアやホビーショップ、書店、一部アミューズメント施設にて取り扱うはずれなしのくじ。

鳥貴族初となるタイトーくじは、「もも貴族焼」や「ふんわり山芋の鉄板焼」などの店舗の人気メニューをモチーフに、ユニークなグッズを展開。

A賞は、人気メニュー「ふんわり山芋の鉄板焼」をモチーフにした置時計「ふんわり山芋の鉄板焼風置時計(全1種/約20cm)」。アラーム機能付きで、たまごを押すと止まるユニークな仕様となっている。

A賞 ふんわり山芋の鉄板焼風置時計(全1種/約20cm)

B賞は、鳥貴族の串入れをイメージした「串入れ風ペン立て(全1種/約9cm)」。ペンやブラシなどの収納に使用できる。

B賞 串入れ風ペン立て(全1種/約9cm)

C賞は、メニュー表・うぬぼれ看板がデザインされたタオル「おおきなタオル(全2種/メニュー表:約70cm、うぬぼれ看板:約100cm)」。

C賞 おおきなタオル(全2種/メニュー表:約70cm、うぬぼれ看板:約100cm)

D賞は、インパクトのある見た目の「焼鳥ハンドタオル(全4種/約25cm)」。

D賞 焼鳥ハンドタオル(全4種/約25cm)

E賞は、ヘアピンやネクタイピンとしても使える「アクリルピン(全4種/約8.5cm)」。「もも貴族焼(たれ)」「むね貴族焼(塩)」「つくねたれ」「ハート(ハツ)たれ」がデザインされている。

E賞 アクリルピン(全4種/約8.5cm)

F賞は、同店ならではのデザインを使用したクリアファイルとコラージュステッカーのセット「クリアファイル&コラージュステッカーセット(全5種/クリアファイル:A4サイズ、ステッカー:約12cm)」。

F賞 クリアファイル&コラージュステッカーセット(全5種/クリアファイル:A4サイズ、ステッカー:約12cm)

LH(ラストハッピー)賞は、名物「超特大! もも貴族焼(たれ)クッション(全1種/約90cm)」。焼鳥とネギは串から取り外しができるユニークな仕様で、最後のくじを引いた人にプレゼントとなる。

さらに、WH(ダブルハッピー)賞として、タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した人の中から、抽選で30人に「超特大! もも貴族焼(たれ)クッション」をプレゼント。

また、EXH(エクストラハッピー)賞として、タイトーくじ公式サイトからF賞のくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した人の中から抽選で100人に「A賞 ふんわり山芋の鉄板焼風置時計」をプレゼント。

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