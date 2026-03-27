鳥貴族は4月1日から5月31日までの期間、『うぬぼれ続けて創業40周年 ありがとうフェア』第5弾を開催すると発表した。創業当時のメニューを再現した復刻商品や、温玉を使用した新感覚スイーツなど全8品が登場する。価格は全品390円で、全国の店舗(一部を除く)にて提供される。

創業当時の味を再現! 復刻メニューとこだわりの一品料理

今回のフェアでは、古くからのファンにも嬉しい復刻メニューや、素材を活かした創作料理が揃っている。

「とり天マヨ串」は、創業初期に初めてメニュー化された創作串だ。某人気番組の鉄人が考案したエビマヨを鶏肉で再現しており、お店仕込みのマヨソースが特徴となっている。また、希少部位をカリっと揚げた「鶏ハラミとたっぷりネギの甘酢ソース」は、35万食の数量限定で提供されるという。

とり天マヨ串

鶏ハラミとたっぷりネギの甘酢ソース

常連客のリクエストから生まれた「玉ねぎ串-醤油バターソース-」は、とろっとした食感に仕上げた令和版として登場する。さらに、親鳥炙り焼と野菜を和えた「鶏と野菜の生キムチ」は、シャキシャキとした食感とごま油の風味が楽しめる一品だ。

鶏と野菜の生キムチ

温玉がプリンに!? 新感覚スイーツと期間限定ドリンク

デザートやドリンクにも、40周年を彩る個性豊かなメニューが並ぶ。

「温玉deプリン」は、ワッフルの上にカスタードソースと温玉をのせた、商品開発チーム渾身のデザートだ。温玉を崩して混ぜることでプリン風の味わいになるという。また、ぎゅうひもちでミルクあんとホイップを包み、いちごアイスを添えた「いちごアイス饅頭-ミルクあん-」も用意されている。

温玉deプリン

ドリンクでは、国産いちごの果肉感を楽しめる「国産いちごチューハイ」や、宇治抹茶を100%使用した「宇治抹茶スカッシュ」が登場する。これらのメニューを通じて、同社は世界中の人々に感謝を伝え、さらなる満足感を提供していくとしている。

国産いちごチューハイ