マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年4月27日～5月10日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 雑用付与術師が自分の最強に気付くまで アラカワシン , 戸倉儚 双葉社 ファンタジー・SF 2 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 黄泉のツガイ 荒川弘 スクウェア・エニックス バトル・アクション 4 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 6 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 呪術廻戦≡（モジュロ） 芥見下々 岩崎優次 集英社 バトル・アクション 8 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 9 隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。 Woo Si-mok(原作)・Lee Ha-an(作画) LINEマンガ 恋愛 10 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』、第2位は『星剣のソードマスター』、第3位は『黄泉のツガイ』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 2 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 3 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 4 永年雇用は可能でしょうか 梨川リサ , yokuu , 烏羽雨 講談社 ファンタジー・SF 5 オークの樹の下 Seomal/namu(脚色)・P(作画)・Kim Suji(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます 紬いろと , 久川航璃 , あいるむ KADOKAWA 恋愛 7 黄泉のツガイ 荒川弘 スクウェア・エニックス バトル・アクション 8 みいちゃんと山田さん 亜月ねね 講談社 ヒューマンドラマ 9 とんがり帽子のアトリエ 白浜鴎 講談社 ファンタジー・SF 10 箱の男 都会 白泉社 ミステリー・ホラー

1位は『氷の城壁』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編1位『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』。双葉社「がうがうモンスタープラス（WEB）」 、「マンガがうがう（アプリ）」で連載中の同作は、2027年1月よりTVアニメの放送が決定している注目作です。

あらすじ

“付与術師”としてサポートに徹する非戦闘員のヴィムは、仲間の危機を救うために立ち上がり、単独で階層主を倒すことに成功する。しかし、手柄を横取りされたと激昂したリーダーのクロノスによって、パーティーから追放されてしまう。途方に暮れるヴィムだったが、幼馴染のハイデマリーによって見出され、最大手パーティー「夜蜻蛉」の勧誘を受けることになるのだが……。自身の能力に無自覚な“雑用係”がその真の力に気付くとき――世界は震撼することになる。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。