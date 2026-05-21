マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年4月27日～5月10日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|雑用付与術師が自分の最強に気付くまで
|アラカワシン , 戸倉儚
|双葉社
|ファンタジー・SF
|2
|星剣のソードマスター
|juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|3
|黄泉のツガイ
|荒川弘
|スクウェア・エニックス
|バトル・アクション
|4
|モブ悪役がアカデミーで生き残るには
|KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|5
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|6
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|7
|呪術廻戦≡（モジュロ）
|芥見下々 岩崎優次
|集英社
|バトル・アクション
|8
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|9
|隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。
|Woo Si-mok(原作)・Lee Ha-an(作画)
|LINEマンガ
|恋愛
|10
|外見至上主義
|T.Jun
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』、第2位は『星剣のソードマスター』、第3位は『黄泉のツガイ』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|氷の城壁
|阿賀沢紅茶
|集英社
|その他
|2
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|3
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|4
|永年雇用は可能でしょうか
|梨川リサ , yokuu , 烏羽雨
|講談社
|ファンタジー・SF
|5
|オークの樹の下
|Seomal/namu(脚色)・P(作画)・Kim Suji(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます
|紬いろと , 久川航璃 , あいるむ
|KADOKAWA
|恋愛
|7
|黄泉のツガイ
|荒川弘
|スクウェア・エニックス
|バトル・アクション
|8
|みいちゃんと山田さん
|亜月ねね
|講談社
|ヒューマンドラマ
|9
|とんがり帽子のアトリエ
|白浜鴎
|講談社
|ファンタジー・SF
|10
|箱の男
|都会
|白泉社
|ミステリー・ホラー
1位は『氷の城壁』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編1位『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』。双葉社「がうがうモンスタープラス（WEB）」 、「マンガがうがう（アプリ）」で連載中の同作は、2027年1月よりTVアニメの放送が決定している注目作です。
あらすじ
“付与術師”としてサポートに徹する非戦闘員のヴィムは、仲間の危機を救うために立ち上がり、単独で階層主を倒すことに成功する。しかし、手柄を横取りされたと激昂したリーダーのクロノスによって、パーティーから追放されてしまう。途方に暮れるヴィムだったが、幼馴染のハイデマリーによって見出され、最大手パーティー「夜蜻蛉」の勧誘を受けることになるのだが……。自身の能力に無自覚な“雑用係”がその真の力に気付くとき――世界は震撼することになる。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。