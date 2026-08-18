NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の人気オリジナル作『お見合い相手はもじゃもじゃニート』(作画：滝チヅエ／原作：梅澤夏子(エブリスタ) ／シーモアコミックス)が、2026年7月10日の配信開始からわずか2週間で売上1億円を突破し、コミックシーモアの月間総合ランキング(2026年7月期)で1位を獲得した。

本記録は、月間利用者数4,000万人を超えるコミックシーモアのオリジナル編集部(シーモアコミックス)において、歴代最速の売上記録となる。本作は8月13日に最新6巻を配信している。なお、マイナビニュースで冒頭1巻の試し読みも掲載している。

「コミックシーモア」オリジナル作品、歴代最速で売上1億円を突破した背景

『お見合い相手はもじゃもじゃニート』は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気を博した小説のコミカライズ作品で、明るくサバサバとした主人公・ひな乃と、コミュ障だけれど根は素直なもじゃもじゃニートの弘光が織りなす、おかしな新婚生活を描いた現代ラブコメディ。

データドリブン型レーベル「トレモアcollection」から誕生した本作は、キャラクターのギャップや印象的なシーンを活用したWeb広告をきっかけに、普段マンガを読まない層を含む幅広い読者層へ一気にリーチ。テンポの良い演出と、少しずつ縮まる対照的な2人の距離感や弘光のギャップが多くの読者の心を掴みSNSやレビューでも話題を集めている。

電子コミック市場においてヒット作品の創出競争が激化する中、本作は配信開始からわずか2週間で売上1億円を突破し、コミックシーモアオリジナル作品として歴代最速記録を更新した。

ユーザーレビュー(抜粋)

主人公がポジティブでよい!引きこもりつつも素直にミッションを行う彼もいい。

漫画を普段読まないのですが、人生で初めて購入してまで読みたいと思える漫画に出会えました。

展開早くて飽きないし、とにかくはやく続きを読みたいです。

広告で出てきて、ちょっと面白そうと思って読んだらハマりました。

テンポよくお話が進んでいくし、2人の関係がすごく微笑ましくて先が気になりすぎる! ずっとみていたい!

『お見合い相手はもじゃもじゃニート』

「コミックシーモア」のオリジナルコミックを創出する「シーモアコミックス」のデータドリブン型レーベル「トレモアcollection」で配信中のコミック。2026年7月配信開始以降、「コミックシーモア」で多くの読者に支持される大人気作品となり、配信開始わずか2週間で売上1億円突破。最新6巻はコミックシーモアで独占先行配信中｡(2026年8月18日時点)

あらすじ

父子家庭で育ったひな乃の元に、突然降ってわいたお見合い話。御曹司と聞いていたお相手の弘光は、なんともじゃもじゃ頭の引きこもりニートだった。とはいえ安定収入が約束されていると知り、結婚を決めたひな乃だったが、夫の弘光が「磨けば光る」ポテンシャルの持ち主だと気づき…? ニート夫と天然妻の、おかしな新婚生活ストーリー!

著者コメント

作画：滝チヅエ 先生

正直とても驚いています。沢山の方に読んでいただけて嬉しいです。

楽しんでいただけたら幸いです。ありがとうございます。

原作：梅澤夏子 先生

皆様、こんにちは。

『お見合い相手はもじゃもじゃニート』原作小説を書きました、梅澤夏子です。

小説投稿サイト『エブリスタ』にて趣味で投稿していた小説が、素敵な漫画になり、多くの方に読んでいただけて、夢のような気持ちです。

作画を担当されている滝チヅエ先生が、登場人物たちを魅力たっぷりに描いてくださり、私が小説執筆中に頭の中に思い描いていた弘光さんとひな乃さんがそのまま飛び出てきたと思うくらい、ピッタリとイメージにハマっていて、いや、むしろそれ以上に魅力的になっております!ありがとうございます。

応援してくださる読者の皆様、滝チヅエ先生、編集チームの皆様、各関係者の皆様。ありがとうございます!

キュンキュンありの、笑いありの、ちょっと刺激的で、そして心がぽかぽかと温かくなるようなお話になっております。