「もう会社に行かなくていい」――そんな解放感を味わうのも、退職直後ならでは。

旅行に行くわけでもなく、特別なことをするわけでもないのに、朝のひとときが妙に楽しく感じられることもあるようです。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職経験者が思わず共感してしまいそうなエピソードをご紹介します。 ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

本当にあった退職・離職話クイズ「"格別なコーヒー"を飲める場所とは?」

主人公は退職後の朝、「出社しなくていいなんて最高」と感じながら、朝の支度をしています。そして、"ある場所"へ行き、いつものようにコーヒーを飲みながら「このコーヒー、格別だ……」と感じ始めます。

さて、“格別なコーヒー”を味わえた場所とは、どこだったのでしょうか?

① サラリーマンを眺められるカフェ

② 退職者専用のコーヒーラウンジ

③ 朝から誰にも急かされない純喫茶

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✅退職後にしか味わえない"コーヒーの味"……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

退職者ならではの"優雅な朝時間"?

平日の朝にカフェでゆっくり過ごす――それだけでも、普段とは違う感覚になる人は少なくないようです。

特に、会社勤めをしていた期間が長いほど、「急がなくていい朝」や「ストレスのない朝」に強い開放感を覚えることもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① サラリーマンを眺められるカフェ でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!