部下とのコミュニケーションは、管理職にとって日常のひとつ。ちょっとした相談から、仕事の悩み、キャリアの話まで、さまざまな会話が飛び交います。

しかし時には、その"入り方"だけで妙な緊張感が走ることもあるようです。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、ベテラン管理職なら思わず共感してしまいそうなエピソードをご紹介します。

ぜひ、"入り方"を予想してみてください。

本当にあった退職・離職話クイズ「部長が"退職相談かも"と察した一言は？」

ある日、部下から声をかけられた部長。するとその瞬間、まだ詳しい話を聞いていないにもかかわらず、「ああ、これは退職についての話かな……」と重たい空気に。

どうやら、"ある一言"を聞いた時点で、長年の経験から嫌な予感がしてしまったようです。

さて、部下が最初に言った言葉はどれだったのでしょうか?

① 「部長、怒らないで聞いてほしいんですが……」

② 「転職って、部長はどう思います?」

③ 「ちょっとお時間いいですか?」

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✅ベテラン管理職が"条件反射"で身構えた一言はこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

"ベテラン管理職"はつらいよ

「ちょっとお時間いいですか?」という言葉自体は、職場ではごく普通のやり取り。しかし、長くマネジメントを経験している人ほど、"その後の展開"が条件付けされていることも。

特に退職相談や異動相談など、"重めの話"には独特のニュアンスがあるもの。まだ何も言われていないのに、過去の経験から勝手に身構えてしまう……そんな"管理職あるある"に共感する人も少なくないのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 「ちょっとお時間いいですか?」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!