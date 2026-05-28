「最近の若手は見切りが早い」――そんな声を聞くこともありますが、あまりに短期間で会社を辞められると、周囲も驚いてしまうもの。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、そんなエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「入社1カ月で退職した新卒社員、2カ月後どうなっていた?」

入社1カ月、すぐ会社を辞めたZ世代の新人。「さすがに見切りをつけるのが早すぎないか......?」と思っていました。

さて、2か月後、その新人はどうなっていたのでしょうか......?

① 「やっぱり御社しかないです……」と、2カ月後に泣きながら出戻り相談をしてきた

② コンビニで偶然再会したら、彼女の家に転がり込んで"自由な生活"を送っていた

③ 会社を秒速退職した経験を武器に、"脱サラ系"配信でまさかの成功をしていた

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✅Z世代新人の末路とは……このマンガの気になる結末は→こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「置かれたところで咲きなさい」は必ずしも正解ではない......?

ひと昔前なら、「すぐ辞めるのはもったいない」と言われがちだった早期退職。しかし最近は、会社以外の場所で自分の得意分野を活かす人も増えているようです。

特にSNSや動画配信など、"個人で発信する力"が仕事につながるケースもあり、「会社に残ることだけが正解ではない」と感じる若い世代も少なくないのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 会社を秒速退職した経験を武器に、"脱サラ系"配信でまさかの成功をしていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!