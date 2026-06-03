広島、日本ハムに2点リードで後半戦へ

1回裏に広島が持丸の2点適時打などで3点を先制。日本ハムは3回表に水野の打点で1点を返したが、広島が坂倉の適時打で追加点を挙げ、3-1とリード。6回終了時点で点差は2。

【スタメン】

広島: 1(右)名原　典彦 2(二)菊池　涼介 3(三)小園　海斗 4(一)坂倉　将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)持丸　泰輝 7(中)平川　蓮 8(遊)矢野　雅哉 9(投)床田　寛樹

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(左)野村　佑希 3(一)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(中)淺間　大基 7(二)奈良間　大己 8(捕)田宮　裕涼 9(投)伊藤　大海

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「広島カープ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 53 31 21 1 .596 -
2 阪神 52 30 21 1 .588 0
3 巨人 53 28 25 0 .528 3
4 DeNA 53 23 28 2 .451 7
5 広島 50 18 30 2 .375 11
6 中日 53 19 33 1 .365 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 54 31 21 2 .596 -
2 オリックス 53 30 23 0 .566 1
3 ソフトバンク 52 29 23 0 .558 2
4 日本ハム 55 27 28 0 .491 5
5 ロッテ 53 26 27 0 .491 5
6 楽天 53 20 32 1 .385 11