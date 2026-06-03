広島、日本ハムに2点リードで後半戦へ
1回裏に広島が持丸の2点適時打などで3点を先制。日本ハムは3回表に水野の打点で1点を返したが、広島が坂倉の適時打で追加点を挙げ、3-1とリード。6回終了時点で点差は2。
【スタメン】
広島: 1(右)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(三)小園 海斗 4(一)坂倉 将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)持丸 泰輝 7(中)平川 蓮 8(遊)矢野 雅哉 9(投)床田 寛樹
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(左)野村 佑希 3(一)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(中)淺間 大基 7(二)奈良間 大己 8(捕)田宮 裕涼 9(投)伊藤 大海
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「広島カープ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
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|敗
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|勝率
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|1
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|31
|21
|1
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|2
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|52
|30
|21
|1
|.588
|0
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|巨人
|53
|28
|25
|0
|.528
|3
|4
|DeNA
|53
|23
|28
|2
|.451
|7
|5
|広島
|50
|18
|30
|2
|.375
|11
|6
|中日
|53
|19
|33
|1
|.365
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|54
|31
|21
|2
|.596
|-
|2
|オリックス
|53
|30
|23
|0
|.566
|1
|3
|ソフトバンク
|52
|29
|23
|0
|.558
|2
|4
|日本ハム
|55
|27
|28
|0
|.491
|5
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|53
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|27
|0
|.491
|5
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|53
|20
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|.385
|11