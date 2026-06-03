西武、9回に失速も阪神に1点差で勝利
先発投手：西武の渡邉勇太朗が7回0失点の好投（2安打6奪三振）、阪神の大竹耕太郎は7回1失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：西武が1点を追加 7回表：西武が2点を追加 9回裏：阪神が2点を追加 注目選手：阪神の佐藤輝明が1本塁打、2打点の活躍、西武のＴ・ネビンが1本塁打の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|53
|31
|21
|1
|.596
|-
|2
|阪神
|52
|30
|21
|1
|.588
|0
|3
|巨人
|53
|28
|25
|0
|.528
|3
|4
|DeNA
|53
|23
|28
|2
|.451
|7
|5
|広島
|50
|18
|30
|2
|.375
|11
|6
|中日
|53
|19
|33
|1
|.365
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|54
|31
|21
|2
|.596
|-
|2
|オリックス
|53
|30
|23
|0
|.566
|1
|3
|ソフトバンク
|52
|29
|23
|0
|.558
|2
|4
|日本ハム
|55
|27
|28
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
|6
|楽天
|53
|20
|32
|1
|.385
|11