ソフトバンクが逆転で中日に勝利
先発投手：ソフトバンクは松本晴が5回4失点の好投（7安打5奪三振）、中日の櫻井頼之介は5回3失点 得点経過： 5回裏：中日が4点を追加 6回表：ソフトバンクが5点を追加 6回裏：中日が1点を追加 注目選手：中日の細川成也が1本塁打、3打点の活躍、中日の山本泰寛が3安打の活躍、ソフトバンクの正木智也が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|53
|31
|21
|1
|.596
|-
|2
|阪神
|52
|30
|21
|1
|.588
|0
|3
|巨人
|53
|28
|25
|0
|.528
|3
|4
|DeNA
|53
|23
|28
|2
|.451
|7
|5
|広島
|50
|18
|30
|2
|.375
|11
|6
|中日
|53
|19
|33
|1
|.365
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|54
|31
|21
|2
|.596
|-
|2
|オリックス
|53
|30
|23
|0
|.566
|1
|3
|ソフトバンク
|52
|29
|23
|0
|.558
|2
|4
|日本ハム
|55
|27
|28
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
|6
|楽天
|53
|20
|32
|1
|.385
|11