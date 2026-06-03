巨人がオリックスに1点差で競り勝つ

先発投手：巨人は戸郷翔征が1回無失点の好投（0安打1奪三振）、オリックスの曽谷龍平は7回1失点 得点経過： 6回表：オリックスが3点を追加 7回裏：巨人が1点を追加 8回表：オリックスが1点を追加 注目選手：巨人の丸佳浩が1本塁打、4打点の活躍、巨人のB.ダルベックが1本塁打の活躍、オリックスの野口智哉が1本塁打の活躍。

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