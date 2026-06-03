ソフトバンク、中日と互角の展開

5回裏に中日が細川、福永の活躍で4点を先制。しかし6回表、ソフトバンクが正木の適時打などで一挙5得点を奪い逆転。その裏、中日も1点を返し、5-5の同点で6回を終えた。激しい点の奪い合いとなっている。

【スタメン】

中日: 1(三)福永　裕基 2(遊)村松　開人 3(一)石川　昂弥 4(左)細川　成也 5(捕)石伊　雄太 6(右)鵜飼　航丞 7(中)花田　旭 8(二)山本　泰寛 9(投)櫻井　頼之介

ソフトバンク: 1(右)正木　智也 2(遊)庄子　雄大 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(捕)山本　祐大 6(二)牧原　大成 7(一)廣瀨　隆太 8(中)周東　佑京 9(投)松本　晴

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 53 31 21 1 .596 -
2 阪神 52 30 21 1 .588 0
3 巨人 53 28 25 0 .528 3
4 DeNA 53 23 28 2 .451 7
5 広島 50 18 30 2 .375 11
6 中日 53 19 33 1 .365 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 54 31 21 2 .596 -
2 オリックス 53 30 23 0 .566 1
3 ソフトバンク 52 29 23 0 .558 2
4 日本ハム 55 27 28 0 .491 5
5 ロッテ 53 26 27 0 .491 5
6 楽天 53 20 32 1 .385 11