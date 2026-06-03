ソフトバンク、中日と互角の展開
5回裏に中日が細川、福永の活躍で4点を先制。しかし6回表、ソフトバンクが正木の適時打などで一挙5得点を奪い逆転。その裏、中日も1点を返し、5-5の同点で6回を終えた。激しい点の奪い合いとなっている。
【スタメン】
中日: 1(三)福永 裕基 2(遊)村松 開人 3(一)石川 昂弥 4(左)細川 成也 5(捕)石伊 雄太 6(右)鵜飼 航丞 7(中)花田 旭 8(二)山本 泰寛 9(投)櫻井 頼之介
ソフトバンク: 1(右)正木 智也 2(遊)庄子 雄大 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(捕)山本 祐大 6(二)牧原 大成 7(一)廣瀨 隆太 8(中)周東 佑京 9(投)松本 晴
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|53
|31
|21
|1
|.596
|-
|2
|阪神
|52
|30
|21
|1
|.588
|0
|3
|巨人
|53
|28
|25
|0
|.528
|3
|4
|DeNA
|53
|23
|28
|2
|.451
|7
|5
|広島
|50
|18
|30
|2
|.375
|11
|6
|中日
|53
|19
|33
|1
|.365
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|54
|31
|21
|2
|.596
|-
|2
|オリックス
|53
|30
|23
|0
|.566
|1
|3
|ソフトバンク
|52
|29
|23
|0
|.558
|2
|4
|日本ハム
|55
|27
|28
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
|6
|楽天
|53
|20
|32
|1
|.385
|11