コスモエネルギーホールディングスは3月31日、三菱UFJ銀行との間で、国内の石油元売り会社として初めての取り組みとなるポジティブ・インパクト・ファイナンスの融資契約を実行した。

■三菱UFJ銀行と契約、JCRによる第三者評価を取得

ポジティブ・インパクト・ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP FI) が提唱する「ポジティブ・インパクト金融原則」に基づいた融資手法。企業の事業活動が環境・社会・経済に与える影響を包括的に分析・評価し、ポジティブなインパクトの創出およびネガティブなインパクトの低減に向けた取り組みを継続的に支援することを目的としている。

同社グループではこれまでにも、サステナビリティ・リンク・ローン等のサステナブルファイナンスを活用してきたが、ポジティブ・インパクト・ファイナンスの導入は国内の石油元売り会社として初めての取り組みとなる。

同社グループは、「エネルギーの安定供給と脱炭素社会の実現の両立」を重要な経営課題と位置づけ、エネルギートランジションを見据えた事業展開を進めている。同ファイナンスは、三菱UFJ銀行が構築した評価フレームワークに基づき、同社グループの事業内容およびサステナビリティに関する重要課題を踏まえ、インパクトの特定および整理が行われている。

当該フレームワークには、評価にあたっての基準や体制等が規定されており、日本格付研究所(JCR)より、国連環境計画金融イニシアティブによる「ポジティブ・インパクト金融原則」に適合している旨の第三者評価を取得している。

同社は引き続き、サステナブルファイナンスの活用を含め、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に取り組んでいく。

≪同ファイナンスの概要≫

契約締結日：2026年3月31日

貸出人：三菱UFJ銀行

資金使途：事業資金



同ファイナンスの締結にあたっては、同社の重要課題を中心に設定したKPIについて、特にSDGsの目標達成に対しインパクトを与える活動として各テーマについて評価された。