タイ・バンコクのラグジュアリーホテル「デュシタニ・バンコク」は10月31日まで、洗練された美食体験を堪能できる特別宿泊プラン「A Stay of Defined Flavours」を提供する。

デュシタニ・バンコク デラックスルーム

全室からルンピニー公園を一望できる同ホテルは、広大な複合施設「Dusit Central Park」やタイ最大級の都市型ルーフパーク「Dusit Arun Roof Park」にダイレクトにアクセスできるほか、主要鉄道2路線(BTS・MRT)の駅にも直結。都会のオアシスとして、ショッピングやウェルネス、観光をシームレスに楽しめる極上の都市型ラグジュアリーエスケープを提案する。

今回提供するプラン最大の魅力は、タイ唯一のミシュラン一つ星イタリアンレストラン「Cannubi by Umberto Bombana」での極上のダイニング体験。ウェルカム・プロセッコのサービスをはじめ、全6品の贅沢なテイスティングメニューと5種のワインペアリングを2名分用意する。

デュシタニ・バンコク イタリアンレストラン Cannubi by Umberto Bombana

さらに、エグゼクティブ・イタリアンシェフのアンドレア・ススト氏が厳選したウェルカムアメニティを客室に用意。レストラン「Pavilion」での朝食ビュッフェ時には、同シェフによる特別な一品も提供する。

クラブルームおよびスイートへの宿泊者には、クラブラウンジでのアラカルト朝食やイブニングカクテルといった終日のリフレッシュメント特典に加え、ホテルが所有するポルシェ・リムジンによる片道空港送迎サービス(1泊につき1回)という、より上質な追加特典も用意する。

予約期間は10月30日まで。料金は1泊1室2名利用でTHB 29,999から(税・サービス料別、無料のDusit Gold会員割引適用価格)。