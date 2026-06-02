MILK DO dore ikuは5月30日、R&Iカンパニーリミテッドとフランチャイズ契約を締結し、北海道生仕立てドーナッツ専門店「MILK DO dore iku?(ミルクドドレイク)屋島店」を、ドコモショップ屋島店駐車場内(香川県高松市)にオープンする。

同ブランドとしては、全国32店舗目の出店となる。

「ミルクドドレイク」は、口の中に入れるとシュワっと消えるような柔らかさが特徴の北海道発の生ドーナッツ専門店。十勝産の小麦粉をメインに卵とバターをふんだんに使用した生地を高温で一気に揚げることで、外はカリッと、中はとろける口溶けに仕上げている。クリームには、コクと甘みのある北海道の提携牧場の低温殺菌牛乳や、根釧地区の濃厚な生乳ベースの生クリームを使用している。

屋島店では、純生ホイップ(350円)や自家製カスタード(350円)などのレギュラーメニュー10種に加え、同店限定商品として「いちご大福(苺クリーム＆小倉あん)」(420円)を販売する。苺クリームと濃厚な小倉あんの二層仕立てに、もちもちの求肥を丸ごと一粒詰め込んだ和菓子のような味わいを楽しめる。

自家製カスタード

純生ホイップ

営業時間は11:00～19:00。テイクアウト形式での提供となる。