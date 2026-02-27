丼チェーンの「伝説のすた丼屋」および「名物すた丼の店」を運営するアントワークスは、2月27日から「G系油すた丼」(1,190円)を含む4商品を全国の店舗(一部店舗を除く)で期間限定販売する。

すた丼屋のG系登場

卒業や異動、新生活準備など環境変化の多い時期に向け、活力を感じられる一杯を提供したいとの思いから開発したという。近年注目を集める「安くてお腹いっぱい食べられるグルメ」の流れを背景に、G系とすた丼を融合。圧倒的なボリュームとすたみなで新生活準備を応援する。

G系油すた丼 1,190円

豚カタと玉ねぎを秘伝のニンニク醤油ダレで炒め、キャベツ・もやしがのった大盛りご飯に盛り付けた総重量約900gの丼。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせ、豚カタの濃厚な旨みと野菜の食感にニンニクの効いたタレと背脂のコクが加わり、食欲を刺激する一杯に仕上げた。

G系油そば 1,290円

豚カタと玉ねぎを秘伝のニンニク醤油ダレで炒め、キャベツ・もやしがのった特注の全粒粉麺に盛り付けた総重量約1kg(麺2玉の場合)の油そば。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせ、豚カタの旨みにニンニクの風味と背脂のコクが重なり、全粒粉麺ならではの小麦の香りとともに食べ応えのある味わいに仕上げた。麺は1玉・1.5玉・2玉まで同一価格。

G系牛カルビ焼肉すた丼 1,390円

牛カルビと玉ねぎを秘伝の焼肉ダレで香ばしく焼き上げ、キャベツ・もやしがのった大盛りご飯に盛り付けた総重量約900gの焼肉丼。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせ、牛カルビのジューシーな旨みと野菜の食感に甘辛い焼肉ダレとニンニク・背脂の風味が重なり、食欲をかき立てる一杯に仕上げた。

G系牛カルビ焼肉油そば 1,490円

牛カルビと玉ねぎを秘伝の焼肉ダレで香ばしく焼き上げ、キャベツ・もやしがのった特注の全粒粉麺に盛り付けた総重量約1kg(麺2玉の場合)の油そば。仕上げに砕いたニンニクと背脂をのせ、牛カルビのジューシーな旨みにニンニクの風味と背脂のコクが重なり、全粒粉麺ならではの小麦の香りとともに食べ応えのある味わいに仕上げた。麺は1玉・1.5玉・2玉まで同一価格。

今回の4商品のうち、「G系油すた丼」(1,190円)と「G系牛カルビ焼肉すた丼」(1,390円)には玉子と味噌汁が付く。一方、「G系油そば」(1,290円)と「G系牛カルビ焼肉油そば」(1,490円)には玉子は付くが、味噌汁は付かない。

また、各種デリバリーサービスでの販売価格は店内飲食時と異なる場合があるという。さらに、一部店舗では価格が異なる場合がある。商品は期間限定販売で、食材がなくなり次第終了となる。