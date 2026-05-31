日本ハムが完封勝利で巨人に3-0で勝利
先発投手：日本ハムは北山亘基が6回0失点の好投（3安打4奪三振）、巨人の竹丸和幸は8回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：日本ハムが2点を追加 7回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの万波中正が1本塁打の活躍、日本ハムの郡司裕也が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|51
|30
|20
|1
|.600
|-
|1
|阪神
|51
|30
|20
|1
|.600
|-
|3
|巨人
|51
|27
|24
|0
|.529
|3
|4
|DeNA
|51
|22
|27
|2
|.449
|7
|5
|広島
|49
|18
|29
|2
|.383
|10
|6
|中日
|51
|19
|31
|1
|.380
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|53
|31
|20
|2
|.608
|-
|2
|オリックス
|51
|29
|22
|0
|.569
|2
|3
|ソフトバンク
|50
|27
|23
|0
|.540
|3
|4
|日本ハム
|54
|26
|28
|0
|.481
|6
|5
|ロッテ
|51
|24
|27
|0
|.471
|7
|6
|楽天
|51
|19
|31
|1
|.380
|11