DeNAが1点リード、序盤を終えて

DeNAは3回表に蝦名のタイムリーで先制。西武はDeNAの好投を前に無得点。序盤を終え、DeNAが1-0でリードして中盤へ向かう。

【スタメン】

西武: 1(右)カナリオ 2(遊)滝澤 3(左)桑原 4(一)ネビン 5(指)小島 6(捕)古賀悠 7(三)渡部 8(中)岸 9(二)石井 10(投)ワイナンス

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(右)度会 3(一)佐野 4(指)宮﨑 5(三)筒香 6(左)勝又 7(遊)石上 8(捕)松尾 9(二)三森 10(投)尾形

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 51 30 20 1 .600 -
1 阪神 51 30 20 1 .600 -
3 巨人 51 27 24 0 .529 3
4 DeNA 51 22 27 2 .449 7
5 広島 49 18 29 2 .383 10
6 中日 51 19 31 1 .380 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 53 31 20 2 .608 -
2 オリックス 51 29 22 0 .569 2
3 ソフトバンク 50 27 23 0 .540 3
4 日本ハム 54 26 28 0 .481 6
5 ロッテ 51 24 27 0 .471 7
6 楽天 51 19 31 1 .380 11