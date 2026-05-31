DeNAが1点リード、序盤を終えて

DeNAは3回表に蝦名のタイムリーで先制。西武はDeNAの好投を前に無得点。序盤を終え、DeNAが1-0でリードして中盤へ向かう。

【スタメン】

西武: 1(右)カナリオ 2(遊)滝澤 3(左)桑原 4(一)ネビン 5(指)小島 6(捕)古賀悠 7(三)渡部 8(中)岸 9(二)石井 10(投)ワイナンス

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(右)度会 3(一)佐野 4(指)宮﨑 5(三)筒香 6(左)勝又 7(遊)石上 8(捕)松尾 9(二)三森 10(投)尾形

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