広島とソフトバンク、3回終了時点で同点

序盤を終えて、広島とソフトバンクが2-2の同点。1回表に広島が先制するも、2回裏にソフトバンクが追いつく。3回表に広島が勝ち越し、3回裏にソフトバンクが再び同点に追いつく展開。柳田の本塁打などでソフトバンクが追い上げ、坂倉の活躍で広島も応戦。接戦が続く。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(指)近藤 4(三)栗原 5(左)柳田 6(捕)山本祐 7(右)山本恵 8(二)牧原大 9(遊)庄子 10(投)前田純

広島: 1(中)名原 2(三)小園 3(二)菊池 4(一)坂倉 5(左)ファビアン 6(指)前川 7(捕)持丸 8(右)辰見 9(遊)矢野 10(投)森下

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