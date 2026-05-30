広島とソフトバンク、3回終了時点で同点
序盤を終えて、広島とソフトバンクが2-2の同点。1回表に広島が先制するも、2回裏にソフトバンクが追いつく。3回表に広島が勝ち越し、3回裏にソフトバンクが再び同点に追いつく展開。柳田の本塁打などでソフトバンクが追い上げ、坂倉の活躍で広島も応戦。接戦が続く。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(指)近藤 4(三)栗原 5(左)柳田 6(捕)山本祐 7(右)山本恵 8(二)牧原大 9(遊)庄子 10(投)前田純
広島: 1(中)名原 2(三)小園 3(二)菊池 4(一)坂倉 5(左)ファビアン 6(指)前川 7(捕)持丸 8(右)辰見 9(遊)矢野 10(投)森下
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「広島カープ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|50
|29
|20
|1
|.592
|-
|1
|阪神
|50
|29
|20
|1
|.592
|-
|3
|巨人
|50
|26
|24
|0
|.520
|3
|4
|DeNA
|50
|22
|26
|2
|.458
|6
|5
|広島
|48
|18
|28
|2
|.391
|9
|6
|中日
|50
|19
|30
|1
|.388
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|52
|30
|20
|2
|.600
|-
|2
|オリックス
|50
|28
|22
|0
|.560
|2
|3
|ソフトバンク
|49
|26
|23
|0
|.531
|3
|4
|日本ハム
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|50
|24
|26
|0
|.480
|6
|6
|楽天
|50
|19
|30
|1
|.388
|10