広島とソフトバンク、3回終了時点で同点

序盤を終えて、広島とソフトバンクが2-2の同点。1回表に広島が先制するも、2回裏にソフトバンクが追いつく。3回表に広島が勝ち越し、3回裏にソフトバンクが再び同点に追いつく展開。柳田の本塁打などでソフトバンクが追い上げ、坂倉の活躍で広島も応戦。接戦が続く。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(一)正木 2(中)周東 3(指)近藤 4(三)栗原 5(左)柳田 6(捕)山本祐 7(右)山本恵 8(二)牧原大 9(遊)庄子 10(投)前田純

広島: 1(中)名原 2(三)小園 3(二)菊池 4(一)坂倉 5(左)ファビアン 6(指)前川 7(捕)持丸 8(右)辰見 9(遊)矢野 10(投)森下

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 50 29 20 1 .592 -
1 阪神 50 29 20 1 .592 -
3 巨人 50 26 24 0 .520 3
4 DeNA 50 22 26 2 .458 6
5 広島 48 18 28 2 .391 9
6 中日 50 19 30 1 .388 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 52 30 20 2 .600 -
2 オリックス 50 28 22 0 .560 2
3 ソフトバンク 49 26 23 0 .531 3
4 日本ハム 53 26 27 0 .491 5
5 ロッテ 50 24 26 0 .480 6
6 楽天 50 19 30 1 .388 10