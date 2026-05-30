西武、DeNAを6-0で完封勝利
先発投手：西武の隅田知一郎が9回0失点の好投（8安打9奪三振）、DeNAの武田陸玖は2回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：西武が1点を追加 2回裏：西武が1点を追加 3回裏：西武が1点を追加 注目選手：西武の長谷川信哉が2打点の活躍、西武の滝澤夏央が2得点の活躍、DeNAの佐野恵太が4安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|51
|30
|20
|1
|.600
|-
|1
|阪神
|51
|30
|20
|1
|.600
|-
|3
|巨人
|51
|27
|24
|0
|.529
|3
|4
|DeNA
|51
|22
|27
|2
|.449
|7
|5
|広島
|49
|18
|29
|2
|.383
|10
|6
|中日
|51
|19
|31
|1
|.380
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|53
|31
|20
|2
|.608
|-
|2
|オリックス
|51
|29
|22
|0
|.569
|2
|3
|ソフトバンク
|50
|27
|23
|0
|.540
|3
|4
|日本ハム
|54
|26
|28
|0
|.481
|6
|5
|ロッテ
|51
|24
|27
|0
|.471
|7
|6
|楽天
|51
|19
|31
|1
|.380
|11