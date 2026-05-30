オリックス、紅林の活躍で中日に3-1で勝利

先発投手：オリックスは田嶋大樹が6回1失点の好投（5安打4奪三振）、中日の大野雄大は8回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：オリックスが2点を追加 2回表：中日が1点を追加 6回裏：オリックスが1点を追加 注目選手：オリックスの紅林弘太郎が1本塁打、2打点の活躍、オリックスの中川圭太が3安打の活躍、中日の石川昂弥が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 50 29 20 1 .592 -
1 阪神 50 29 20 1 .592 -
3 巨人 50 26 24 0 .520 3
4 DeNA 50 22 26 2 .458 6
5 広島 48 18 28 2 .391 9
6 中日 50 19 30 1 .388 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 52 30 20 2 .600 -
2 オリックス 50 28 22 0 .560 2
3 ソフトバンク 49 26 23 0 .531 3
4 日本ハム 53 26 27 0 .491 5
5 ロッテ 50 24 26 0 .480 6
6 楽天 50 19 30 1 .388 10