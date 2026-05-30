阪神、ロッテに1点差で競り勝ち勝利
先発投手：阪神は村上頌樹が7回1/3を2失点（7安打6奪三振）と好投、ロッテの唐川侑己は5回4失点で敗戦投手となった。得点経過：1回表に阪神が1点を先制。2回裏にロッテが1点を返し同点。3回表、阪神が2点を追加しリードを広げた。注目選手：ロッテの西川史礁と安田尚憲がそれぞれ1本塁打を放つ活躍を見せた。佐藤都志也も3安打と打線を牽引した。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|51
|30
|20
|1
|.600
|-
|1
|阪神
|51
|30
|20
|1
|.600
|-
|3
|巨人
|51
|27
|24
|0
|.529
|3
|4
|DeNA
|51
|22
|27
|2
|.449
|7
|5
|広島
|49
|18
|29
|2
|.383
|10
|6
|中日
|51
|19
|31
|1
|.380
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|53
|31
|20
|2
|.608
|-
|2
|オリックス
|51
|29
|22
|0
|.569
|2
|3
|ソフトバンク
|50
|27
|23
|0
|.540
|3
|4
|日本ハム
|54
|26
|28
|0
|.481
|6
|5
|ロッテ
|51
|24
|27
|0
|.471
|7
|6
|楽天
|51
|19
|31
|1
|.380
|11