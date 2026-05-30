阪神、ロッテに1点差で競り勝ち勝利

先発投手：阪神は村上頌樹が7回1/3を2失点（7安打6奪三振）と好投、ロッテの唐川侑己は5回4失点で敗戦投手となった。得点経過：1回表に阪神が1点を先制。2回裏にロッテが1点を返し同点。3回表、阪神が2点を追加しリードを広げた。注目選手：ロッテの西川史礁と安田尚憲がそれぞれ1本塁打を放つ活躍を見せた。佐藤都志也も3安打と打線を牽引した。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 51 30 20 1 .600 -
1 阪神 51 30 20 1 .600 -
3 巨人 51 27 24 0 .529 3
4 DeNA 51 22 27 2 .449 7
5 広島 49 18 29 2 .383 10
6 中日 51 19 31 1 .380 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 53 31 20 2 .608 -
2 オリックス 51 29 22 0 .569 2
3 ソフトバンク 50 27 23 0 .540 3
4 日本ハム 54 26 28 0 .481 6
5 ロッテ 51 24 27 0 .471 7
6 楽天 51 19 31 1 .380 11