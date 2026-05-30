阪神、ロッテに1点差で競り勝ち勝利

先発投手：阪神は村上頌樹が7回1/3を2失点（7安打6奪三振）と好投、ロッテの唐川侑己は5回4失点で敗戦投手となった。得点経過：1回表に阪神が1点を先制。2回裏にロッテが1点を返し同点。3回表、阪神が2点を追加しリードを広げた。注目選手：ロッテの西川史礁と安田尚憲がそれぞれ1本塁打を放つ活躍を見せた。佐藤都志也も3安打と打線を牽引した。

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