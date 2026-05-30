西武、序盤で3点リード
西武が1回裏に1点、2回裏に1点、3回裏に1点を奪い、DeNAを相手に3点リードを広げて序盤を終えた。桑原、ネビン、渡部がいずれも1打点を挙げ、着実に加点する展開となっている。
【スタメン】
西武: 1(右)カナリオ 2(二)滝澤 3(左)桑原 4(指)ネビン 5(一)長谷川 6(捕)小島 7(三)渡部 8(遊)源田 9(中)西川 10(投)隅田
ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(三)度会 3(指)佐野 4(右)ヒュンメル 5(左)勝又 6(二)成瀬 7(遊)石上 8(一)井上 9(捕)古市 10(投)武田
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|50
|29
|20
|1
|.592
|-
|1
|阪神
|50
|29
|20
|1
|.592
|-
|3
|巨人
|50
|26
|24
|0
|.520
|3
|4
|DeNA
|50
|22
|26
|2
|.458
|6
|5
|広島
|48
|18
|28
|2
|.391
|9
|6
|中日
|50
|19
|30
|1
|.388
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|52
|30
|20
|2
|.600
|-
|2
|オリックス
|50
|28
|22
|0
|.560
|2
|3
|ソフトバンク
|49
|26
|23
|0
|.531
|3
|4
|日本ハム
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|50
|24
|26
|0
|.480
|6
|6
|楽天
|50
|19
|30
|1
|.388
|10