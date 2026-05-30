西武、序盤で3点リード

西武が1回裏に1点、2回裏に1点、3回裏に1点を奪い、DeNAを相手に3点リードを広げて序盤を終えた。桑原、ネビン、渡部がいずれも1打点を挙げ、着実に加点する展開となっている。

【スタメン】

西武: 1(右)カナリオ 2(二)滝澤 3(左)桑原 4(指)ネビン 5(一)長谷川 6(捕)小島 7(三)渡部 8(遊)源田 9(中)西川 10(投)隅田

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(三)度会 3(指)佐野 4(右)ヒュンメル 5(左)勝又 6(二)成瀬 7(遊)石上 8(一)井上 9(捕)古市 10(投)武田

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 50 29 20 1 .592 -
1 阪神 50 29 20 1 .592 -
3 巨人 50 26 24 0 .520 3
4 DeNA 50 22 26 2 .458 6
5 広島 48 18 28 2 .391 9
6 中日 50 19 30 1 .388 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 52 30 20 2 .600 -
2 オリックス 50 28 22 0 .560 2
3 ソフトバンク 49 26 23 0 .531 3
4 日本ハム 53 26 27 0 .491 5
5 ロッテ 50 24 26 0 .480 6
6 楽天 50 19 30 1 .388 10