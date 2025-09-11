日本テレビの10月改編説明会が11日、東京・汐留の同局本社で行われ、10月12日スタートの新ドラマ『ぼくたちん家』(毎週日曜22:30～)の白川大介プロデューサーが見どころなどを語った。

の役作りやストーリーの重要な部分にコミット

このドラマは、現代に様々な偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描くストーリー。恋のために家を買おうとする50歳の心優しきゲイ・波多野玄一(及川光博)が、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの青年・作田索(手越祐也)に恋をし、それをきっかけに玄一の人生が動き出していく。

「インクルーシブプロデューサー」として今作に携わる白川氏は、7年前に自身がゲイであることをカミングアウトし、それ以来、報道局で性的マイノリティやジェンダー平等の報道に関わってきた。また、主人公の父親がゲイという設定のドラマ『厨房のありす』などで、LGBTQ監修として携わってきたが、今回は俳優の役作りやストーリーの重要な部分にコミットすることを求められ、プロデューサーの一人として参加することになった。

映像作品で「インクルーシブプロデューサー』という肩書きのスタッフは、「日本ではこれまでないだろうと思います」(白川氏)とのことだ。

白川氏は「数々のハートフルなドラマの名作を作ってきた河野(英裕)プロデューサーの世界の中で、同性愛者の男性同士のラブストーリーと、理由があってトー横(歌舞伎町)に入り浸る中学生の少女という、現代社会における偏見や差別の中で生きている人たちが、寄り添ってたくましく生きていく姿を、明るく描いているところが一番の見どころです。それを日曜の夜に、ぜひ皆さんに前向きな気持ちになって見ていただければと思っております」と作品に込めた思いを語った。