“歴代最高得点”で金メダル！りくりゅうがミラノ・コルティナ五輪フリー演技中に意識していたこととは？木原龍一「最後の最後のリフトを終えるまでは…」

「上質な音楽を、じっくり味わう。」をテーマにTOKYO FMで放送中の生ワイド番組『THE TRAD』（毎週月曜～木曜15:00～16:50/月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO'S）、森音朱里）。各音楽ジャンルに秀でたマイスターたちとともに、本質的で流行に左右されない、上質な音楽と趣味の話題をお届けする音楽番組です。

今回の放送では、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック（以下、ミラノ・コルティナ大会）で日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得した“りくりゅう”こと、フィギュアスケーターの三浦璃来（みうら・りく）さん、木原龍一（きはら・りゅういち）さんが登場！ 本記事では、ミラノ・コルティナ大会で歴代最高得点を記録したフリースケーティング（以下、フリー）の演技中の思いを明かした模様をお届けします。

三浦璃来さんと木原龍一さんがペアを結成したのは2019年。2022年に開催された北京オリンピックの団体戦で自己ベストを更新し、初の銀メダルを獲得。その後、2022～2023年のシーズンでは、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルを制覇する年間グランドスラムを達成。ケガなどによって活動が難しい期間もありましたが、復活後の2025年の世界選手権で2度目の優勝。そして、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ大会では、ショートプログラム5位から、フリースケーティングで歴代最高得点を記録して逆転を果たし、日本人ペア初となる金メダルに輝きました。

◆最後の最後まで油断できなかった理由

山本：フリーの演技が始まって、見ている私たちも「お2人が“モードに入った”」って感じられたんですけど、お2人も滑っていて「いけたな」と思う瞬間はありました？ それとも、最後まで緊張されました？

木原：普段の試合だと、後半のジャンプだったり、2本目のスロージャンプっていう女性を投げる技を三浦選手が着氷した時点で、「あとはいけるかな」っていう感覚があるんですけど、前日のショートプログラムでリフトの失敗があったので、（フリーでも）最後の最後のリフトを終えるまでは……。オリンピックっていうのは、なかなか自信を持って『やったな』という感覚にはなれなかったので、最後の最後まで不安はありました。

稲垣：途中で「いけたな」と思ったら、2人にしか分からない感じでお互いに目配せとかしちゃうのかなと思ったけど。

三浦：オリンピックではなかったですね。

木原：もう最後の最後まで、2人とも（試合に）フォーカスしていたと思います。

＜番組概要＞

番組名：THE TRAD

放送日時：月～木 15:00～16:50

パーソナリティ：月・火：稲垣吾郎、山本里菜 水・木：ハマ･オカモト（OKAMOTO‘S）、森音朱里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/trad/

番組公式X：@THETRAD_TFM