ソフトバンク、2点リードで後半戦へ
広島対ソフトバンク、6回終了時点でソフトバンクが2対0とリード。ソフトバンクは2回裏に1点、3回裏に1点を追加し優位に立った。正木智也と山本祐大がそれぞれ打点を挙げている。
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「広島カープ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|1
|阪神
|49
|28
|20
|1
|.583
|-
|3
|巨人
|49
|25
|24
|0
|.510
|3
|4
|DeNA
|49
|22
|25
|2
|.468
|5
|5
|広島
|47
|18
|27
|2
|.400
|8
|6
|中日
|49
|18
|30
|1
|.375
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|51
|29
|20
|2
|.592
|-
|2
|オリックス
|49
|28
|21
|0
|.571
|1
|3
|ソフトバンク
|48
|25
|23
|0
|.521
|3
|4
|日本ハム
|52
|26
|26
|0
|.500
|4
|5
|ロッテ
|49
|24
|25
|0
|.490
|5
|6
|楽天
|49
|19
|29
|1
|.396
|9