ヤクルト、3回終え1点リード

ヤクルトは1回表にオスナのタイムリーで先制。その後は両チームとも得点を奪えず、3回を終えてヤクルトが1-0と僅かにリードしている。試合は序盤を終え、投手戦の様相を呈している。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 49 28 20 1 .583 -
1 阪神 49 28 20 1 .583 -
3 巨人 49 25 24 0 .510 3
4 DeNA 49 22 25 2 .468 5
5 広島 47 18 27 2 .400 8
6 中日 49 18 30 1 .375 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 51 29 20 2 .592 -
2 オリックス 49 28 21 0 .571 1
3 ソフトバンク 48 25 23 0 .521 3
4 日本ハム 52 26 26 0 .500 4
5 ロッテ 49 24 25 0 .490 5
6 楽天 49 19 29 1 .396 9