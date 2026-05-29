ヤクルト、3回終え1点リード

ヤクルトは1回表にオスナのタイムリーで先制。その後は両チームとも得点を奪えず、3回を終えてヤクルトが1-0と僅かにリードしている。試合は序盤を終え、投手戦の様相を呈している。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ

「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ