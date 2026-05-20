三井不動産はJFAメジャーパートナー契約に基づき、6月11日～28日、東京・渋谷の「MIYASHITA PARK」をサッカースタジアムに見立てた空間「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産(略称：ミヤスタ)」としてプロデュースする。

MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産

期間中は施設全体がサッカーフィールドをイメージした外観ラッピングや館内装飾を施すほか、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげてサッカー日本代表を盛り上げる。

6月21日には、開放的な屋上芝生ひろばにて「日本代表VSチュニジア代表戦」のパブリックビューイングを開催。渋谷の空の下、大画面で繰り広げられる熱戦を多くのファンと共有できる。ゲストには元サッカー日本代表のレジェンド・稲本潤一氏を迎える。参加費は無料。事前申し込み制となっており、応募方法は三井不動産の公式X(@mf_bethechange)にて順次案内する。

会場には、サッカー日本代表・森保一監督の等身大フィギュアと写真が撮れるフォトスポットが登場。試合中にノートへ書き留める姿がSNS等で「森保メモ」として大きな話題を呼んだ森保一監督の象徴的なシーンを再現した。「South 2F歩道橋スペース」および「屋上芝生ひろば(SAMURAI BLUE祭内 三井不動産ブース)」の2箇所に設置する。

ミヤスタの開催に先駆け、5月29日～7月20日まで、施設内1階の複合型エンターテインメント施設「or(オア)」にて、次世代型没入応援イベントを実施する。

SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE

渋谷駅方面からの入り口に位置する1階の屋外遊歩道サイネージは、期間中一面がミヤスタ仕様となる。

4階屋上 芝生ひろばでは、「SAMURAI BLUE 祭」を開催。ファン・サポーターやパートナー社による応援提灯の展示やフォトスポットなどを設置する。キッチンカーも出店し、SAMURAI BLUEのチームカラー「青」をテーマとしたオリジナルメニューを提供。オリジナルノベルティの配布も予定している。

South 2階の吹き抜け広場には「JFA POP UP STORE」もオープンする。