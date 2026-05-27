【2026年最新】咲き始めの紫陽花（アジサイ）を巡る、初夏の静かな散…

5月の終わり、少し肌寒い曇り空の下で茅ケ崎里山公園を歩いてきました。

園内は周辺よりも季節の進みがゆっくりで、紫陽花（アジサイ）はまだ“一分咲き”の咲き始め。けれど、その控えめな姿が、これから迎える見ごろの気配をそっと知らせてくれるようで、歩くたびに胸の奥がふわりと温かくなる時間でした。

谷の家｜公園で最も早く咲き始める場所

園内でいちばん早く色づき始めるのが谷の家（やとのいえ）の前にある紫陽花たち。この日はまだ咲き始めでしたが、季節の入口らしい可愛らしさがありました。

建物の白壁と木の質感に寄り添うように、淡い緑のつぼみがそっと並んでいました。

近づいてみると、つぼみの先がほんのり色づき始めていて、かすかな息づかいが伝わってきました。咲き始めの紫陽花は、花びらがまだ硬く、色も淡く、その“これから”をそっと感じさせる姿が印象的でした。

谷の家は、建物そのものがどこか懐かしく、紫陽花の柔らかい緑とよく馴染んでいて、写真に収めると、まるで昔からそこにあった風景のように落ち着いた佇まいを見せてくれます。

6月に入ると、谷の家では「てるてる坊主をつくろう」という来園者向けの小さな催しが始まります。散策の途中で気軽に参加できるイベントなので、立ち寄った際にはそっと覗いてみるのも楽しみです。

記念ガーデン（奥庭）｜斑入りの紫陽花が眠る落ち着いた庭

パークセンターの横にある記念ガーデンの奥庭は、木陰が深く、時間がゆっくり流れているような落ち着いた場所。奥庭の左手には斑入りの紫陽花も植えられていますが、この日はまだ咲き始め前の状態でした。

右手側の株は、つぼみがまだ固く閉じていて、淡い緑の先にほんのりと色づきの気配が見えていました。咲いていないからこそ感じられる“余白”があり、まるで秘密の庭をそっと覗いているような気持ちになります。

奥庭は人通りも少なく、鳥の声や風の音がよく響きます。紫陽花が咲きそろうころには、この穏やかな空気の中に淡い色が浮かび上がるような、そんな優しい景色が広がるはず。

「まだ咲いていない」という事実が、むしろ“これからの楽しみ”を大きくしてくれる場所でした。

プロムナード｜木陰の中で咲く“これからの小径”

東駐車場へ続くプロムナードは、両側を木々に囲まれた、しっとりとした木陰の道。この日はまだつぼみの姿は見られませんでしたが、植栽帯には紫陽花の株がしっかりと並び、これからの季節をひっそりと待っているようでした。

直射日光がほとんど届かないこの道は、咲きそろうと“落ち着いた紫陽花の小径”になるはず。華やかに咲き誇るというより、木漏れ日の中でそっと色づくような、そんな優しい景色が似合う場所です。

まだ咲いていないという事実も、「この道は、これから美しくなるんだ」と思わせてくれて、歩きながら未来の風景を想像したくなる時間でした。

木陰の深さや、足元の落ち葉の柔らかさ、道の先に続く穏やかな空気が心地よくて、紫陽花が咲くころにもう一度歩きたいと思わせてくれる小径です。

一寸峠｜ガクアジサイの群生が迎えてくれる場所

今回の散策で、いちばん“咲いていた”のが一寸峠（ひとあしとうげ）付近の道沿い。道沿いにガクアジサイが群生していて、淡い紫や白が少しずつ色づき始めていました。

咲き始めのガクアジサイは、中心部の青みが目を引き、装飾花がまだ小さくて、咲き始めならではの瑞々しさがありました。

近づいてみると、色の変化が一輪ごとに違っていて、「この子はもうすぐ」「この子はまだ少し先かな」と、つい観察したくなる魅力があります。

道沿いに続く群生は、歩くたびに表情が変わり、光の当たり方で色が揺れるように見えました。ここは風がよく通る場所で、ガクアジサイの葉がさらさらと揺れる音が心地よく、季節の移ろいをそっと感じさせてくれます。

見ごろには、きっと歩くだけで心が弾むような景色になるはず。咲き始めの今だからこそ見える“淡い色のグラデーション”も、とても美しい時間でした。

散策を終えて｜パークセンターでひと息

最後にパークセンターへ戻ると、緑の向こうに白い屋根が見えて、散策の終わりを優しく知らせてくれました。紫陽花はまだ咲き始め。けれど、園内のあちこちで“これから”の気配が確かに息づいていて、歩くたびに小さな発見がありました。

茅ケ崎里山公園の紫陽花は、6月に入ってからが本格的な見ごろ。谷の家、一寸峠、記念ガーデン、そしてプロムナード。それぞれが違う表情で季節を迎えるので、ぜひ、あなたの好きな場所を探しに歩いてみてください。

きっと、今年だけの色に出会えるはずです。

スポット名茅ケ崎里山公園住所神奈川県茅ヶ崎市芹沢1030開園・施設利用時間園内（散策）自由パークセンター9:00～16:00年末年始を除き無休谷の家・里の家9:00～16:00年末年始（12/29～1/3）は休館アクセス公共交通機関：「芹沢入口」バス停下車・徒歩約5分車：寒川北インターから約7km駐車場東駐車場8:30～18:00普通車42台西駐車場9:00～18:00普通車260台・身障者用2台・大型車10台北駐車場9:00～18:00普通車99台・身障者用2台駐車料金平日普通車 200円/回、大型車 610円/回土日祝日普通車 410円/回、大型車 1220円/回※北駐車場は全日無料電話番号0467-50-6058関連リンク公式HP公式Facebook公式Instagram公式X

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