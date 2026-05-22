ビザ・ワールドワイドは5月19日、Trip.com Groupとの基本合意書(MoU)を締結したことを発表した。

(左から)Visa アジア太平洋地域 チーフ・マーケティング・オフィサー、ダニエル・ジン氏とTrip.com Group チーフ・マーケティング・オフィサー、ボー・スン氏、基本合意書に署名

本合意書は、Visaのグローバル決済ネットワークとTrip.com Groupの広範なエコシステムを活用し、旅行者がパーソナライズされたレコメンデーションを発見し、憧れの旅行先に関する特典にアクセスし、旅行中にシームレスに決済できるようにするもの。

Trip.com Groupはまた、グローバルな体験主導型プログラム「Visa Destinations」のグローバル・アンカーパートナーとなる。本プログラムは、文化やローカルインサイトに基づいた厳選された旅行体験をカード会員に提供することで、旅行者が自分にとって重要な要素を軸に旅を計画することを可能する。

アンカーパートナーとして、Trip.com GroupはVisa Destinationsを自社のエコシステムに統合し、強化された旅行の価値提案を創出するとともに、幅広い消費者セグメントにパーソナライズされた特典およびベネフィットを提供する。また両社は、特定市場において共同マーケティングおよびプロモーション施策を実施し、より多くの人々が世界中の憧れの旅行先や体験を発見できるようにしていくという。

さらに両社は、アジア太平洋地域における急成長セグメントに対して、より深い協業の可能性を検討する。これには、Trip.com GroupのユーザーがVisaの富裕層向け特典(スポーツ、音楽、ライフスタイルにおけるグローバルパートナーシップを含む)にアクセスできる新たな仕組み、ならびにVisa Infiniteカード会員がTrip.com Groupの限定特典を利用できるようにすることなどが含まれる。また両社は、地域をまたぐ旅行需要の活性化に向けて緊密に連携する。

Visa アジア太平洋地域 チーフ・マーケティング・オフィサーのダニエル・ジン氏は次のようにコメントしている。

「旅行はアジア太平洋の文化と経済を形づくる主要な原動力です。Visaでは、誰もが自分らしい旅行者になれると考えています。Trip.com Groupとの協業は、今日の旅行者のニーズに基づいて設計されたものであり、信頼性の高いグローバル決済と、当社プラットフォームを通じて卓越した旅行体験の発見を組み合わせています。私たちは、Trip.com Groupとのパートナーシップを通じて、人々が最も情熱を注ぐものとつながり、より厳選され価値の高い、シームレスな旅行体験の提供を目指していきます。」