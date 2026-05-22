グロービート・ジャパンが運営する「らあめん花月嵐」では5月13日より、「喜多方ラーメン醤平食堂」(980円)を期間限定で販売している。
同商品は、あっさりとしながらも深いコクの醤油スープと平打ち麺をあわせた喜多方ラーメン。
「喜多方ラーメン醤平食堂 肉増し」(1,240円)も展開している。
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