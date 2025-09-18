アイドルグループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が18日、東京・銀座の「カルティエ銀座4丁目ブティック」で行われた同店のオープニングイベントに出席した。

多くの著名人がカルティエのジュエリーをまとって登場したオープニングイベント。玉森はリング、時計、ブレスレットを輝かせた。

カルティエの象徴であり、自分らしさを貫くパンテールらしい一面を聞かれると、玉森は「好きなものは長く好きなことが多いので、コンサートとかだとライブの衣装を作らせていただいているんですけど、お花が好きなのでお花を絶対どこかに取り入れています。お花のモチーフだったり」と答えた。

また、ご褒美時間について、「お風呂上りにどんなに疲れていてもコーヒーをいれて、何も考えずにコーヒーをただただ飲んでいる時間がご褒美時間だなと思います。ほぼ毎日飲んでいます」と明かした。

19日にオープンする「カルティエ銀座4丁目ブティック」は、地上4階から成り、最上階には日本初となる「レジデンス」と名付けられたプライベートな空間を併設。また、ブティック内の随所に日本人アーティストによる作品や、日本独自の美意識を反映した装飾が施され、カルティエの卓越した職人技と日本の文化が織りなす国際色豊かな空間となっている。